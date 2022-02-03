ЖКХ

В Пскове устраняют крупную утечку на теплотрассе

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» устраняют крупную утечку на теплотрассе на Завеличье в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: МП «Тепловые сети»

На месте работают 6 единиц спецтехники и более 10 человек личного состава предприятия.

По имеющейся информации, утечку нашли, воду перекрыли, сейчас осуществляется сброс воды с трассы. Также подготовили участок трубы для замены поврежденного отрезка. В течение нескольких часов утечку полностью устранят и осуществится запуск воды в теплотрассе.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 февраля в районе Аллеи ветеранов на Завеличье. В результате прорыва трубы диаметром 426 миллиметров без отопления и горячей воды остались 4 детских сада и несколько жилых домов. Ситуация находится на контроле главы администрации города Пскова Бориса Елкина.