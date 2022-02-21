ЖКХ

Жители новостроек в Псковской области начнут раньше платить за капремонт

Предлагаемые изменения в организацию проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, обсудили на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента. Об этом с заседания комитета 21 февраля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что законопроект предусматривает изменение объема средств, которые фонд капремонта ежегодно вправе расходовать на финансирование программы капремонта.



Он напомнил, что в настоящее время неснижаемый порог составляет 80%. Документ предлагает увеличить этот порог до 90%, что, как отметил Сергей Грахов, позволит региональному оператору задействовать больше средств для капремонта. «Чтобы не лежали грузом на счетах, а шли на ремонт многоквартирных домов наших жителей», - сказал он.



Председатель областного комитета сообщил, что среди субъектов Северо-Запада есть регионы, у которых неснижаемый порог установлен 90-95%. «Мы предлагаем более эффективно расходовать средства, которые собираются с наших жителей», - подчеркнул он.



Кроме того, законопроект сокращает сроки, когда возникает обязательность по уплате за капремонт. Сергей Грахов напомнил, что сейчас законодательство устанавливает обязанность по уплате взносов для жителей домов до 2014 года постройки по истечении восьми месяцев, а для вновь построенных (после 2014 года) - по истечении четырех лет. Так, предлагается сократить срок с восьми месяцев до шести месяцев, а для новостроек — убрать четырехлетнюю отсрочку, сделав ее шестимесячной.



Сергей Грахов объяснил, что для вновь построенных домов четырехлетняя отсрочка произошла из-за смешения понятий «гарантийный срок» и «нормативный срок» проведения капремонта.



В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с 1 января 2023 года, что позволит направить на капремонт дополнительно 260 млн рублей. «Сейчас планируемая собираемость 600-650 млн рублей. На 35-40% увеличим объем средств», - заметил Сергей Грахов.



Руководитель регионального фонда капремонта Сергей Шарлаев добавил, что можно будет выполнить работы на дополнительные деньги. Порядка 8 тысяч жителей увидят, что в их доме производятся работы.

Депутат Владимир Кузь спросил, какова в настоящее время доля просроченной задолженности по взносам.



Сергей Шарлаев ответил, что задолженность составляет порядка 600 млн рублей, но накоплена «в первые годы». Говоря о собираемости взносов, он сообщил, что в 2021 году она составила 96,4%, в 2020-м — 92%. «Собираемость могла бы быть выше, если бы не подвели ОМСУ по оплате взносов, - уточнил он. - Цифры говорят о том, что собираемость на сегодняшний день на удовлетворительном уровне».



Сергей Шарлаев также подчеркнул, что основной акцент в представленном законопроекте - «не сидеть на тех деньгах, которые собраны». «Это деньги, которые не нужно собирать. Они собраны, их нужно пустить в работу», - сказал руководитель регионального фонда капремонта.



Владимир Кузь уточнил, почему неснижаемый порог расширили до 90%, а не до 95%.



«10% — это подушка безопасности на несобираемость взносов от жителей», - пояснил Сергей Грахов.



«Что планируется делать с невозвратными долгами? Сколько исковых требований выставлено?» - поинтересовался депутат Андрей Михайлов.



Сергей Шарлаев ответил, что в прошлом году выставили исковые заявления на 40 млн рублей, а в рамках досудебных претензий взыскали порядка 20 млн рублей. «Отфильтровали задолженности, сделали топ-100 должников, - продолжил он. - Отрабатываем тех, у кого самая большая задолженность. Чтобы задолженность не росла, в прошлом году ввели начисление пени. Эта мера повлияла на дисциплину».



Также Сергей Шарлаев напомнил, что есть механизм заключения рассрочек.



В развитие темы депутат Геннадий Григорьев указал на большое количество бесхозных многоквартирных домов в деревнях, которые требуют ремонта. «Что делать с этими многоквартирными домами? Люди просят помощи», - сказал он. Также депутат попросил руководителя фонда капремонта обратить внимание на многоквартирный дом на улице Центральной в городе Дно, поскольку в нем живут инвалиды и течет кровля.



Сергей Шарлаев сообщил, что сокращение сроков наступления обязанности выплачивать взносы до шести месяцев позволит быстрее выполнить ремонтные работы.



Андрей Козлов спросил, какие объемы работ сможет дополнительно выполнить фонд капремонта в связи с предполагаемым получением дополнительных денег.



«Порядка 130 лифтов, порядка 40 крыш. Если говорить о норме, которая затронет новостройки, подпадает 48 многоквартирных домов», - сказал Сергей Шарлаев.