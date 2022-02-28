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ЖКХ

Холодная зима и «горячий» асфальт

01.03.2022 17:00|ПсковКомментариев: 1

Подошел к концу зимний сезон, оказавшийся для многих коммунальных служб и подрядных организаций нелегким. Однако от прихода весны легче не становится - наступает пора ямочного ремонта дорог, к тому же весенние снегопады в Псковской области никто не отменял. Директор Псковского филиала «Псковавтодор» Сергей Пашков в интервью Псковской Ленте Новостей назвал количество задействованной в уборке снега техники, объяснил, в каком порядке убираются дороги в городе, а также рассказал о том, как учреждение реагируют на жалобы горожан, поделился планами на ямочный ремонт и разъяснил «карточную» технологию.

 

Фото здесь и далее: Псковский филиал «Псковавтодор»

- Сергей Витальевич, расскажите, насколько тяжелой оказалась эта зима? Были ли вы готовы к таким снегопадам?

- Конечно, мы были готовы. Зима есть зима. Снега было немного больше, чем обычно, но в целом это была обычная зима.

- В сравнении с зимой 2021 года было сложнее?

- Поработать пришлось, но в целом особых сложностей мы не испытали.

- Сколько единиц техники задействовали в снежные дни? Какое количество рабочих занимались уборкой снега?

- У нас всегда работает в круглосуточном режиме около 30 единиц техники каждый день. Вручную уборкой снега занимается порядка 12-15 человек ежедневно.

- Имеется ли у вас резерв техники на случай сильных снегопадов?

- Конечно, резерв техники есть. Мы можем вывезти на работу в целом около 50 единиц техники. Дополнительная техника привлекается из филиалов учреждения Псковской области, а также из резерва. К уборке снега привлекаются тракторы, самосвалы, комбинированные дорожные машины (автомобиль на специальном шасси с возможностью установки оборудования различных типов – ред.), мини-погрузчики и другие.

- Какие правила действуют при уборке снега? Есть какой-то алгоритм, приоритеты - какие участки необходимо убрать в первую очередь, а какие во вторую?

- Конечно, все зависит от групп дорог, интенсивности движения на них — есть много факторов, влияющих на распределение приоритета. Сначала убираем первую и вторую группы дорог — центральные дороги и улицы. Если идет снег, техника выходит на улицы. Параллельно на этих же улицах ведется и уборка тротуаров. Кроме того, постепенно, в зависимости от снегопада, одновременно убираем другие улицы. 

- Накладывают ли на вас какие-то ограничения по срокам выполнения работ?

- Ограничения в сроках уборки улиц всегда есть. После выпадения осадков нам необходимо убрать их в течение четырех часов. За это время уже должно быть чисто. Чем быстрее, тем лучше. В основном мы, конечно, раньше справляемся.

- Поступают ли вам жалобы, если да, то как реагируете на них?

- Жалобы от жителей поступают, мы оперативно принимаем их в работу и исправляем недочеты. Обратную связь мы всегда даем, потому что это хорошая мера. Обращения граждан принимаются через социальные сети, также поступают звонки. К счастью, блага цивилизации помогают нам сразу реагировать на жалобы, мы ими активно пользуемся.

- Сколько снега вывезли из Пскова за зиму? И куда его вывозят?

- За всю зиму из Пскова мы вывезли более 20 тысяч кубометров снега. При этом он все еще остается на улицах, и вывоз до сих пор продолжается. Снег отправляют на полигон, располагающийся в Ваулино.

- Насколько мне известно, обычно на таких снежных полигонах действуют ограничения по объемам ввозимого снега, так ли это?

- Они есть. Однако ограничения устанавливаем не мы, а управление городского хозяйства. Мы только получаем талоны на утилизацию, а там уже во время вывоза ведется подсчет, сколько машин снега было привезено.

- Готовы ли к весенним снегопадам, которые нередко случаются в Псковской области?

- Конечно, готовы. Сейчас мы готовы, прежде всего, как к весенним снегопадам, так и к заморозкам. Помимо этого, мы уже готовим весеннюю технику, например, пылесосы. Весенняя техника для уборки улиц и дорог отличается от зимней. Если не с этой, то уже со следующей недели она будет введена в работу.

- С приходом весны наступает сезон ямочного ремонта дорог. Как сказывается зима на появлении ям на дорогах?

- К сожалению, от постоянных перепадов температур создаются неблагоприятные условия, сказывающиеся на состоянии асфальтового покрытия дорог. От смены положительных температур на отрицательные появляются ямы на дорогах. Как только они образуются, сразу же проводится ремонт. Так, с января месяца у нас уже есть регулярная бригада, занимающаяся именно ремонтом ям.

- Какие планы у «Псковавтодора» по ямочному ремонту в весенний период? Есть ли какие-то проблемные зоны, конкретные участки дорог?

- Проблемные зоны есть и будут всегда. Сейчас прорабатываем вопрос с управлением городского хозяйства, чтобы сделать ямочный ремонт картами. Локальные места делаем холодным асфальтобетоном либо методом пропитки. Когда наступят стабильные, устойчивые положительные температуры до +5 градусов, мы будем запускать технику со струйно-инъекционным методом. А также предусмотрена укладка горячего асфальтобетона с применением фрезы.

- В своем инстаграм глава администрации города Пскова Борис Елкин сказал, что ямочный ремонт в Пскове будет производиться «картами»? Что это за технология и будете ли вы также использовать ее?

- Да, мы как раз будем его использовать в том числе. К примеру, берется участок улицы, вырезается карта и закладывается новый асфальт. Таких карт может использоваться до 500 квадратных метров. Отмечу, что это временная мера. Бывают участки, где асфальт хороший, а далее на протяжении 50-ти метров плохой. Участок меняется, а дорога вся остальная нормальная. Поэтому до полноценного ремонта она может потерпеть.

- Чем ямочный ремонт весной отличается от ремонта дорог в другой период? Какие у него особенности?

- Особенности весеннего ямочного ремонта заключаются в том, что все еще могут держаться отрицательные температуры воздуха. Кроме того, асфальтобетонные заводы еще не запущены, а при ямочном ремонте «горячим» методом обязательно должна использоваться эмульсия для лучшего скрепления асфальта со старым покрытием. Для этого применяется так называемая холодная осадка бетона для средней аварийной ямочности в холодные периоды, как сейчас. Помимо этого, перед ремонтом есть необходимость подготовить покрытие — вода выдувается, поверхность греется газовыми горелками. Проливается первый слой асфальта и обламываются края, чтобы они не повредились в дальнейшем.

Беседовала Анастасия Быстренькина

Теги: #Псковавтодор #уборка снега #ямочный ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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