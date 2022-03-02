ЖКХ

Припаркованный автомобиль помешал вывозу мусора из двора в Пскове

Недобросовестный водитель сегодня, 4 марта, оставил на контейнерной площадке во дворе дома на улице Коммунальной, 38 в Пскове автомобиль, мешающий вывозу контейнера с ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК Мехуборка)

«На контейнерной площадке на улице Коммунальной, 38 водитель оставил свой автомобиль прямо на контейнерной площадке, перегородив нашим сотрудникам подъезд к контейнеру. Наши сотрудники приехали дважды на уборку данной точки: в 8.00 и 10.00. Однако, автомобиль к этому времени так и не уехал», - рассказали в ГК Мехуборка.

Управляющая компания, обслуживающая этот район, связывалась с ГИБДД. При этом автомобиль остался на месте.

Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) убедительно просит владельцев транспортных средств не оставлять их на контейнерных площадках и не препятствовать услуге по обращению с ТКО.