ЖКХ

Сотрудникам производственной базы «Экопрома» вручили благодарности

Сотрудникам производственной базы филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») вручили благодарственные письма. Об этом сообщается в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, 23 марта, на общем собрании в деревне Уграда руководители филиала вручили благодарственные письма сотрудникам производственной базы в связи с профессиональным праздником - Днем работника ЖКХ. Помимо благодарственных писем от филиала ООО "Экопром" (ГК "Мехуборка"), некоторые из наших сотрудников получили благодарственные письма от администрации города Пскова», - говорится в сообщении.

Благодарственные письма сотрудникам остальных структурных подразделений области вручат на местах руководители подразделений.