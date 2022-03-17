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Лифт в доме на Рижском проспекте в Пскове отремонтировали после жалобы

Лифт в доме на Рижском проспекте в Пскове отремонтировали и запустили в работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области со ссылкой на «Лифтмонтажсервис».

«По состоянию на 23 марта в адрес регионального оператора информация о неисправности лифтового оборудования от владельца лифта - управляющей организации ООО «УO "Микрорайон Западный» - не поступала. По устной информации, полученной от обслуживающей организации "Лифтмонтажсервис", на текущий момент выявленные недостатки в работе лифта в подъезде №2 устранены, лифт запущен в рабочий режим», - говорится в сообщении.

В фонде также отметили, что лифтовое оборудование требует регулярного проведения планового технического обслуживания специализированной организацией по договору с управляющей организацией, в ходе которого и корректируется работа лифта, а также устраняются недостатки.

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Напомним, 23 марта в редакцию Псковской Ленты Новостей поступило обращение жильца дома №55 на Рижском проспекте. Он попросил разобраться с ситуацией и наладить работу лифта, который, по его словам, с декабря прошлого года ломался несколько раз.