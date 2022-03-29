Жители Псковской области могут получить 40 тысяч рублей на покупку газового оборудования

Теперь жители Псковской области могут получить единовременную выплату (до 40 тысяч рублей) на возмещение части затрат на приобретение газового оборудования для участия в программе догазификации. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Право на выплату имеют:
В областном бюджете на эти цели в 2022 году предусмотрены 36,2 млн рублей. Для получения выплаты необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, говорится в сообщении.