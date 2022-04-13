Новый центр обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» открылся в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Новый центр обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» начал работать в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: АО «Псковэнергосбыт»
Ранее клиентский офис ресурсной организации был открыт на Октябрьском проспекте, 27. С 13 апреля центр обслуживания «Псковэнергосбыта» принимает потребителей на улице Карла Маркса, 1А.
Так, в новом ЦОП организовали вместительный клиентский зал. Стало достаточно мест для ожидания очереди.
Количество окон увеличилось по сравнению с центром обслуживания на Октябрьском проспекте.
Здесь потребители могут заключить договор, проконсультироваться по начислениям и показаниям, оплатить электроэнергию без комиссии.