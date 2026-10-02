 
ЖКХ

В Псковском округе проводят дератизацию площадок ТКО перед зимой

0

В Псковском муниципальном округе подвели итоги покосов травы на общественных территориях, подведомственных муниципалитету. Об этом пишет глава округа Наталья Федорова на платформе «Макс».

Фото: Наталья Федорова / «Макс»

«Масштабы работ значительные, в целом подрядчики с задачей справились. Принципиально важный момент – контроль со стороны сотрудников теротделов: там, где он выстроен и системен, нареканий от жителей практически нет. На перспективу следующего года призвала усилить работу», - пишет Наталья Федорова.

В настоящее время на всей территории округа проводятся мероприятия по дератизации площадок ТКО в преддверии зимнего периода.

«Это важная работа в плане санитарной безопасности, требующая контроля со стороны сотрудников теротделов. Необходимо отнестись к ней самым ответственным образом. Как и к контролю за состоянием самих площадок для ТКО: продолжаем профилактическую работу с населением по недопущению образования мусорных навалов», - отмечает Наталья Федорова.
 

По её словам, на перспективу проводится инвентаризация действующих колодцев в населенных пунктах округа.

«В рамках подготовки бюджета на следующий год все теротделы формируют планы работ на территориях, которые проанализируем и сформируем перечень мероприятий на 2027 год и плановый период в целом по округу», - заключила глава округа.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026