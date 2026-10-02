В Псковском округе проводят дератизацию площадок ТКО перед зимой

В Псковском муниципальном округе подвели итоги покосов травы на общественных территориях, подведомственных муниципалитету. Об этом пишет глава округа Наталья Федорова на платформе «Макс».

Фото: Наталья Федорова / «Макс»

«Масштабы работ значительные, в целом подрядчики с задачей справились. Принципиально важный момент – контроль со стороны сотрудников теротделов: там, где он выстроен и системен, нареканий от жителей практически нет. На перспективу следующего года призвала усилить работу», - пишет Наталья Федорова.

В настоящее время на всей территории округа проводятся мероприятия по дератизации площадок ТКО в преддверии зимнего периода.

«Это важная работа в плане санитарной безопасности, требующая контроля со стороны сотрудников теротделов. Необходимо отнестись к ней самым ответственным образом. Как и к контролю за состоянием самих площадок для ТКО: продолжаем профилактическую работу с населением по недопущению образования мусорных навалов», - отмечает Наталья Федорова.

По её словам, на перспективу проводится инвентаризация действующих колодцев в населенных пунктах округа.