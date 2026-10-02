 
ЖКХ

В Псковской области изменились тарифы на вывоз ТКО

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С 1 октября в Псковской области вступили в силу новые тарифы на услугу «Обращение с ТКО». Изменения затронут как многоквартирные, так и индивидуальные жилые дома, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экогрупп».

Изображения: ООО «Экогрупп»

Северная зона (городской округ Псков; Псковский, Гдовский, Дедовичский, Островский, Палкинский муниципальные районы; Дновский, Печорский, Плюсский, Порховский, Пыталовский, Струго-Красненский муниципальные округа):

  • МКД — 128,53 рублей на 1 человека.
  • ИЖС (населённые пункты > 200 человек) — 115,89 рублей на 1 человека.
  • ИЖС (населённые пункты < 200 человек) — 80,77 рублей на 1 человека.
 

Южная зона (городской округ Великие Луки; Великолукский, Куньинский, Новосокольнический, Пустошкинский, Пушкиногорский, Себежский муниципальные районы; Бежаницкий, Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Усвятский муниципальные округа):

  • МКД — 104,93 рублей на 1 чел.
  • ИЖС (населённые пункты > 200 человек) — 94,61 рублей на 1 человека.
  • ИЖС (населённые пункты < 200 человек) — 65,94 рублей на 1 человека.

Нормативы накопления ТКО (утверждены приказами № 102-ОД и № 103-ОД от 21 мая 2026 года):

  • для МКД — 1,83 кубометр на одного проживающего;
  • для ИЖС в населённых пунктах > 200 человек — 1,65 кубометра;
  • для ИЖС в населённых пунктах < 200 человек — 1,15 кубубометра.

Льготный тариф для населения (приказ № 209-тко от 16.12.2025) с 1 октября 2026 года по 30 июня 2027 года:

  • Зона № 1 — 842,84 рублей /кубометр;
  • Зона № 2 — 688,07 рублей /кубометр.

Как рассчитывается плата

Размер платы определяется по формуле 9(1) приложения № 2 к правилам № 354: P = n × (N / 12) × T, где n — количество граждан, постоянно и временно проживающих в помещении, N — норматив накопления ТКО, T — тариф на услугу регионального оператора. Округление — до двух знаков после запятой.

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