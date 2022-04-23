ЖКХ

«Кузница»: Может, хватит «топить» улицу? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 26 апреля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня Любовь Кузнецова предлагает поговорить про тепло. «Мы снова топим улицу!» – с такими возмущенными звонками в диспетчерскую службу «Псковским тепловых сетей» звонят десятки граждан. Вторая половина апреля, особенно если он такой теплый, как в этом году, - это всегда время с условным название «выключите тепло»! Причем, если «Теплосети» понижают градус, начинаются звонки граждан, проживающих, как правило, на первых этажах домов ровно с обратным вопросом: «Почему у нас так холодно!?».

Как быть в этой вечной апрельской дилемме муниципальному предприятию? Сколько занимает времени по-быстрому выключить тепло во всем городе и - о ужас - снова включить? Как это бьет по инфраструктуре и по нашему кошельку? Разберемся в сегодняшней «Кузнице».