ЖКХ

«Беседка»: «Тепло нашего города». Что объединяет людей разных профессий и увлечений? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 20 апреля. Гости студии - инженер службы энергосбыта муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко, активист движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков и председатель городской Федерации кудо Илья Кучеров.

Казалось бы, что объединяет в одной студии людей разных профессий и увлечений? Ответ прост — все они являются представителями недавно созданной общественной организации «Тепло нашего города». Участники программы рассказали о миссии организации, принципах ее работы и о проектах, которые планируются к реализации.

«Тепло нашего города» - это что-то про отопление? Какие преимущества общественной организации даст регистрация в форме НКО? Чем «Тепло нашего города» заинтересовало сотрудницу ПТС, спортсмена и общественника? Подробнее об этом и многом другом - в программе.