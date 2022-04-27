ЖКХ

Псковичей попросили сжимать пластиковые бутылки перед отправкой в контейнер

Филиал ООО «Экопром» рекомендует сжимать бутылки перед их отправкой в контейнер для пластиковых отходов. Об этом сообщается в группе регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Так как вывоз желтых контейнеров в районах области уже начался, мы не могли не заметить, что в большинстве своем пластиковые бутылки не сжаты. Для начала сортировки это нормальная ситуация! Так давайте же увеличим количество пластика, которое можно в желтый контейнер сложить. Достаточно просто смять бутылку при сортировке дома или же перед отправкой в контейнер. Это позволит в разы увеличить объем пластика, который поместится в контейнер!» - отметили в «Экопроме».

В компании напомнили, что содержимое контейнеров для пластика загружается в отдельный автомобиль. После сбора этот пластик, согласно территориальной схеме обращения с отходами в Псковской области, отправляется в пункт временного накопления вторичных материальных ресурсов.