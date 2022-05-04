ЖКХ

Почти 55% респондентов ПЛН считают преждевременным думать об отключении отопления

Почти 55% респондентов Псковской Ленты Новостей считают преждевременным думать об отключении отопления в жилых домах, поскольку, судя по прогнозам, на улице потеплеет только к июню. Это следует из опроса ПЛН, в котором приняли участие 512 человек.

Почти 24% участников опроса указали на то, что отопление нужно отключать только тогда, когда средняя суточная температура в течение пяти суток составит +8°C и выше. Они выразили надежду, что чиновники будут придерживаться этого правила.

Незначительное число участников опроса считают, что отопление уже необходимо отключать.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Сколько денег нужно вам, чтобы чувствовать себя счастливыми?»