ЖКХ

Вывоз мусора с площадок празднования Дня города обеспечит региональный оператор

Вывоз мусора с площадок, где будут проходить мероприятия в честь Дня города, обеспечит псковский «Экопром». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото здесь и далее: пресс-служба филиала ООО «Экопром»

«Филиал ООО "Экопром" уже начал подготовку к празднованию Дня города и начал выставлять контейнеры для массовых мероприятий и празднований», - говорится в сообщении.

Контейнеры выставлены на улице Карла Маркса, где сегодня стартовала ярмарка выходного дня, а также в Зеленом театре - завтра там пройдут праздничные концерты, и на стадионе «Электрон», месте проведения военно-исторического фестиваля, добавили в компании.