Псковский «Экопром» приступил к внедрению раздельного сбора отходов в школах

В конце прошлой недели филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») приступил к установке контейнеров для пластика в школах Пскова и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)
По одному контейнеру, объемом 0,36 кубометра каждый, выставили в Погранично-таможенно-правовом лицее на улице Алтаева, 2.
Все контейнеры имеют отличительную наклейку в виде последовательно замкнутых стрелочек (знака переработки) с пластиковой бутылкой в центре и соответствующей надписью. Содержимое данных контейнеров будет вывозится мусоровозом, следующим по маршруту сборки пластика и вторсырья.
«Филиал ООО "Экопром" уверен, что подобная инициатива найдет отклик и желание заботиться об экологии среди подрастающего поколения», - уточнили в компании.