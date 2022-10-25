ЖКХ

Псковэнергосбыт: Счета можно оплачивать с помощью системы быстрых платежей

Оплачивать счета за электроэнергию стало проще с помощью системы быстрых платежей (СБП). Функционал доступен в личном кабинете потребителя и в сервисе «Заплатить без комиссии» на сайте АО «Псковэнергосбыт».

Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России. Он позволяет гражданам совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона. К системе подключены более 200 банков. При такой оплате не нужно вводить реквизиты банковской карты.

Как воспользоваться СБП при оплате счета за электроэнергию

Откройте сервис оплаты на сайте или нажмите на сумму к оплате в личном кабинете потребителя. Проверьте данные платежа и нажмите на кнопку «Перейти к оплате»

Если открыли сервис в телефоне, по кнопке Pay перейдите на страницу оплаты в мобильное приложение своего банка. Можно оплачивать счёт.

Если вы за компьютером или ноутбуком, то при нажатии на кнопку Pay увидите на экране qr-код. Наведите на него камеру телефона - окажетесь на странице оплаты в мобильном приложении своего банка. Можно оплачивать счёт.

Где оплатить счет за электроэнергию

С комиссией оплачивайте квитанции за электроэнергию в банковских онлайн-сервисах, в банке или на почте.

Источник: АО «Псковэнергосбыт»