ЖКХ

Свалку в великолукском Переслегино ликвидировали после жалобы губернатору

Свалку в деревне Переслегино Великолукского района ликвидировали после жалобы на сайте губернатора Псковской области.

Фото здесь и далее: Олеся Пименова

«Деревня Переслегино. "Управляйка" ссылается на компанию "Экотранс", а те словно не видят. Свалка растёт. Просьба посодействовать в её ликвидации», - попросила местная жительница на сайте главы региона.

На обращение ответил глава Великолукского района Алексей Кузьмин. Он сообщил, что несанкционированная свалка, расположенная на прилегающей территории к контейнерной площадке (напротив многоквартирного дома №21), была ликвидирована 17 ноября силами ООО «Экотранс».