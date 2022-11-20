ЖКХ

В Пскове готовятся к подаче отопления на Завеличье

В Пскове готовятся к подаче отопления на Завеличье. К настоящему моменту проведены все подготовительные работы по ремонту сетей, поврежденный участок трубы теплоснабжения вырезан, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

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На месте утечки продолжают работать специалисты сетевого участка № 8, аварийно-диспетчерской службы предприятия, задействована специальная техника, ремонтная служба завезла трубы, которые потребуются для установки вставки. К сварным работам приступили сразу два сварочных звена. В ближайшие несколько часов подача отопления и горячего водоснабжения будут полностью восстановлены, рассказали в пресс-службе.

«Наше предприятие приносит искренние извинения жителям и гостям нашего города за доставленные неудобства. Мы будем продолжать следить за ходом ремонтных работ», – сообщили на предприятии.