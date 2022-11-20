В Пскове готовятся к подаче отопления на Завеличье. К настоящему моменту проведены все подготовительные работы по ремонту сетей, поврежденный участок трубы теплоснабжения вырезан, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».
Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»
«Наше предприятие приносит искренние извинения жителям и гостям нашего города за доставленные неудобства. Мы будем продолжать следить за ходом ремонтных работ», – сообщили на предприятии.