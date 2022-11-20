ЖКХ

В Пскове устранили последствия утечки на теплотрассе в районе улицы Коммунальной

Работы по устранению последствий утечки на теплотрассе в районе улицы Коммунальной в Пскове завершены. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Специалисты «Псковских тепловых сетей» начали заполнение системы. В ближайшее время тепло начнет поступать в квартиры. Это касается шести многоквартирных домов (улица Коммунальная: 50, 52, 52а; улица Западная: 9, 9а, 11).

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«Возможно, в отдельных помещениях потребуется развоздушивание. Если отопление не вернется, обращайтесь, пожалуйста, в свою управляющую компанию, так как внутридомовые сети обслуживает именно управляющая организация», – уточнил Борис Елкин.