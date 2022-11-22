ЖКХ

Водоснабжение появилось на двух улицах в Новосокольниках благодаря судебным приставам

Водоснабжение на улицах Юбилейной и Строительной в

Новосокольниках организовали благодаря вмешательству судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Исполнительное производство об обязании местной администрации организовать водоснабжение на указанных улицах в Новосокольниках находилось на исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных

исполнительных производств УФССП по Псковской области.

После возбуждения исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель незамедлительно истребовал объяснение у главы

местной администрации о причинах неисполнения решения суда и вручил предупреждение по статье 315 УК РФ.

С целью исполнения решения суда было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, а также требование с установлением нового срока исполнения решения суда с предупреждением по статье 17.15 КоАП.

В связи с неисполнением решения суда во вновь установленный срок администрацию городского поселения «Новосокольники» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 17.14, части 1 статьи 17.15 КоАП, в результате чего был назначен штраф в размере 30 000 рублей.

Именно данная мера способствовала исполнению решения суда и организации водоснабжения на улицах Юбилейной и Строительной в городе Новосокольники, отметили в ведомстве. Там провели водопровод и установили две водоразборные колонки у дома №4А на улице Строительной и у дома №20 на улице Юбилейной.

Благодаря принятым мерам у местных жителей в жилой доступности есть питьевая вода, в которой уже давно была такая необходимость, добавили судебные приставы.