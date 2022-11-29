ЖКХ

Почему у псковичей «взлетает» сумма оплаты за отопление, объяснили в ПТС

Почему у псковичей «взлетает» сумма оплаты за отопление, объяснила начальник службы энергосбыта МП «Псковские тепловые сети» Екатерина Максимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У части домов, в которых установлены и работают приборы общедомового учёта, плата за отопление начисляется в отопительный период. Она напрямую зависит от погодных условий, объём теплоэнергии поставляется во взаимосвязи со среднесуточной температурой», – отметила гость студии.

Она также пояснила, что в Пскове есть три категории домов: которые оснащены работающими приборами ОДН, которые не оснащены (и потребители из этих домов оплачивают нормированные платежи круглогодично), и в которых закончилась поверка прибора или он вышел из строя.

Екатерина Максимова добавила, что передать показания личных счётчиков потребители могут по электронной почте pts@pts.pskov.ru, по телефонам, указанным на сайте, через мобильное приложение или личный кабинет.