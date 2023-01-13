ЖКХ

Владимир Кузь держит на контроле ситуацию с опасным потопом в гдовской многоэтажке

Ситуация с затапливанием многоквартирного жилого дома №9 на улице Пограничной в Гдове - известная, по данному вопросу с местными жителями ни раз проводились встречи, им рекомендовали сменить управляющую компанию. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

«Неоднократно мы встречались с жителями дома. Они обращались и в комитет по региональному надзору, и в прокуратуру, но почему-то на управляющую компанию и конкретно Воробьёва (Юрия, директора управляющей компании ООО "Наш дом" - ред.) никто не может найти управу. Ни комитет по надзору, ни прокуратура. Сначала комитет по надзору писал, что сейчас мораторий на проверки. Прокуратура пишет, что собственники должны определять управляющую компанию. Я с ними неоднократно встречался, но они почему-то управляющую компанию менять не хотят», - рассказал Владимир Кузь.

Он отметил, что в Гдов уже привозили представителей других «управляек», которые были готовы начать работать в городе.

«На самом деле, управляющая компания "Наш дом" терроризирует весь Гдов! Я знаю эту проблему, но мы топчемся на одном месте: жители не хотят, боятся - не знаю, почему. На Воробьёва управы нет. Я это уже неоднократно говорил комитету по надзору, куча писем есть», - добавил депутат.

Ранее сообщалось, что первый этаж многоквартирного жилого дома №9 на улице Пограничной в Гдове регулярно затапливает, вода грозит попасть в распределительный щиток на площадке. По словам хозяйки одной из квартир, серьезные проблемы появились после того, как в доме недавно отремонтировали крышу.