ЖКХ

«Ждут, когда дом взорвется»: подъезд многоэтажки затапливает в Гдове

Первый этаж многоквартирного жилого дома №9 на улице Пограничной в Гдове регулярно затапливает, вода грозит попасть в распределительный щиток на площадке. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на слова хозяйки одной из квартир. Женщина отметила, что серьезные проблемы появились после того, как недавно отремонтировали крышу.

Фото здесь и далее: «МК в Пскове»

«Сегодня (13 января - ред.) уже болото на первом этаже. Течет с крыши мимо ливневки по стенам, они все начинают мокнуть, с них начинает течь вода. Это все идет в сторону щитка с электрическими счетчиками. Там осталось уже немного, я боюсь, если вода дойдет, то случится короткое замыкание и все бабахнет, - возмутилась она. - Очень страшно, что все это взорвется. Это старый дом, во время ремонта мы увидели, что на кирпичах даже бетона не было, там один песок, даже штукатурка плохо ложилась. Если все рванет, полстены не будет. Кто будет восстанавливать? Полетит все оборудование».

Женщина также подчеркнула, что исправно платит управляющей компании, долгов у нее нет и выразила недоумение, почему УК не выполняет свои прямые обязанности по обслуживанию дома.

На видео, которое прислала гдовичка в редакцию, видно, как вода стекает на пол по стенам, образуя лужу.

Женщина не раз обращалась в управляющую компанию ООО «Наш дом», но никаких действий его руководство так и не предприняло. Руководитель организации предложил подождать до лета, поскольку сейчас нет денег. Гдовичка опасается за безопасность жильцов и уверена: проблему нужно решать незамедлительно, пока не произошло ЧП.

«Интересное совпадение, что лицензия у компании заканчивается в январе, как объяснила старшая по дому, а договор на обслуживание нашего дома заканчивается как раз этим летом. Ждут, видимо, когда дом взорвется», - обратила внимание женщина.

Журналисты пытались связаться с директором управляющей компании ООО «Наш дом» Юрием Воробьевым, но на звонки он так и не ответил.

Директор управляющей компании «Псковжилстрой» Андрей Тарасов посоветовал жильцам сразу же обращаться в надзорные органы - комитет по региональному контролю и надзору Псковской области и прокуратуру - с заявлением о ненадлежащем обслуживании общего имущества и создании угрозы для жизни.

«Ситуация, когда вода течет по стене внутри дома и угрожает затопить щиток, должна решаться в срочном порядке. Если вода протекает с крыши, то нужно незамедлительно очищать этот участок и искать протечки. Если откуда-то из другого места, задача аварийно-диспетчерской службы выявить утечки и ликвидировать», - заявил Андрей Тарасов.

Он также пояснил, что даже если организация не имеет деньги на проведение работ, утечка в любом случае должна быть ликвидирована. А вопрос о вариантах решения проблемы нужно в таком случае выносить на общем собрании жильцов.