ЖКХ

Вопросы безопасности использования газа обсудили в администрации Палкинского района

Межведомственное совещание по безопасному использованию газа в быту прошло в администрации Палкинского района по инициативе АО «Газпром газораспределение Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото: АО «Газпром газораспределение Псков»

В совещании приняли участие представители районной администрации, территориальных органов МВД России, прокуратуры, директор управляющей компании и специалисты «Газпром газораспределение Псков».

Псковские газовики напомнили, что в отопительный период важно проверять работу дымоходов и вентканалов, а также регулярно проводить техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Для обеспечения безопасности незащищенных слоев населения при пользовании газом будет рассмотрен вопрос установки в квартирах и домовладениях таких собственников систем автоматического контроля загазованности.

«Наша совместная работа с муниципалитетами в вопросе обеспечения безопасности использования природного газа очень важна и результативна. Мы выполняем нашу основную задачу – обеспечиваем бесперебойное, безаварийное и безопасное газоснабжение», - отметила главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.