«Экопром» начал публиковать истории участников своей группы в Сети

Обращение неравнодушной псковички опубликовал филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Экопром»

«Милосердие и доброта… Все чаще мы стали обращаться к этим словам, начали осознавать, что самым острым дефицитом стали человеческое тепло и забота о ближних. А бывает и так, что мы проходим мимо, не замечая, что происходит вокруг нас, не замечая чужой боли и страданий. Все время куда-то спешим в бесконечных делах и заботах, пытаемся что-то догнать, что-то успеть, кого-то перегнать. Живем в век стремительного развития технологий, удивительных открытий, и почему-то забываем о таких человеческих качествах как сострадание, участие, неравнодушие. Не замечаем, что происходит с нами и вокруг нас. Позволяем недовольству и неустроенности ожесточать нас. Но достаточно иногда остановиться и посмотреть по сторонам. Увидеть вокруг себя то, что не всегда хочется видеть, от чего мы иногда стараемся оградить себя и боимся разрушить свои иллюзии. Пошире открыть глаза и душу. Протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Больному сходить в аптеку, а голодному принести кусок хлеба. Равнодушие… Безразличие… Черствость… Что это? Откуда оно берется в людях? Мы же отзывчивые, внимательные, добрые... Но откуда-то появляются новости не про нас, а про тех, кто рядом с нами. На днях промелькнуло в новостной ленте очередное сообщение о том, что жители одного из домов пожаловались на квартиру, от которой распространяется неприятный запах по подъезду. И только ,когда в данной квартире прорвало трубу и затопило соседей снизу, была вызвана аварийная служба и вскрыта дверь. То, что увидели сотрудники аварийной службы, повергло их в шок. Квартира полностью была завалена мусором от пола до потолка. Прежде чем устранять протечку, пришлось 5 часов разгребать проход от отходов. В другой квартире пожилую женщину зажало мусором так, что она не смогла выбраться без посторонней помощи. А сколько случаев, когда люди просто погибали под смертельными завалами? А сколько в заваленных отходами квартирах находят малолетних детей в состоянии сильного истощения и обезвоживания? А всего-навсего нужно остановиться и приглядеться, кто живет рядом с нами. Старик, которому трудно спуститься по лестнице? Инвалид, которому не выйти из дома? Нужно найти всего несколько минут, чтобы проявить чуткость и внимание, помочь тому, кто нуждается: сходить за хлебом или вынести ведро с мусором. Позволить себе немного доброты, чтобы сделать этот мир лучше, а кого-то немножечко счастливее!» - говорится в сообщении участника группы.