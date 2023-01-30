ЖКХ

Перерасчёт платы за отопление проведут для жителей дома на улице Советской в Пскове

Перерасчёт платы за отопление за декабрь 2022 года проведут для жителей многоквартирного дома №73 на улице Советской в Пскове из-за некорректной работы датчиков температуры в доме. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кирилёнок, отвечая на обращение на сайте губернатора.

На сайте губернатора появилось обращение местной жительницы, которая сообщила, что в доме №73 на улице Советской существенно увеличилось потребление тепла, а суммы в квитанциях за отопления выросли в два раза.

«В квартирах жара, окна всегда открыты, почему мы должны платить за отопление улицы? Насколько я знаю, по закону управляющая компания обязана регулировать отопление в жилом доме! Температура теплоносителя, возвращающегося из жилого дома в городскую теплосеть, безусловно, завышена. Управляющая компания не занимается в полной мере обслуживанием, должны в ручном режиме регулировать настройки автоматики в теплоузле. Наша управляющая компания, по всей видимости, не проводит необходимую регулировку в ручном режиме или настройку автоматической системы управления теплоснабжения дома. Один раз выставили на зиму и всё, поэтому такие счета безумные! Я и все собственники квартир нашего дома просим вмешаться и разобраться в ситуации!» - написала женщина.

Андрей Кирилёнок, отвечая на обращение, заметил, что датчики температуры, установленные в узле учета тепловой энергии на отопление в вышеуказанном многоквартирном доме, производят некорректно измерение параметров теплоносителя, что приводит к недостоверности учета.

В адрес управляющей организации ООО «УО "Комфортсити"» направили письмо о необходимости срочного проведения технических мероприятий по восстановлению учета. В платежных документах за январь 2023 года «Псковские тепловые сети» произведут перерасчет платы за отопление в декабре 2022 года.

«Был повреждён внутридомовой прибор учёта, который начал считать неправильно и прибавил 20 Гкал жителям этого дома. В данной ситуации смогли разобраться специалисты службы "Энергосбыта", которые выезжали на место и обнаружили неисправность», - рассказали о ситуации в пресс-службе предприятия «Псковские тепловые сети».

На предприятии напомнили, что за корректность работы внутридомовых сетей и приборов учёта отвечают управляющие организации.

«Мораль этой истории очень проста. Наше предприятие – это не исчадия ада воплоти, мы нормальные люди, такие же жители этого города, которые тоже платят за отопление (без скидок и преференций). Мы всегда готовы вести диалог, но не забывайте, что за корректность работы внутридомовых сетей и приборов учёта отвечаем не мы, а та управляющая компания, которую вы содержите своими ежемесячными платежами за содержание имущества», - обратили внимание в ПТС.