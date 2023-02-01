ЖКХ

В «Экопроме» рассказали о проблемных для вывоза ТКО дорогах в псковских деревнях

Выездной мониторинг проблемных населенных пунктов Псковского района, где отсутствуют места для разворота спецавтотранспорта регионального оператора по обращению с ТКО, состоялся 1 февраля. Менеджер территориального отдела Анна Бурдилова выехала в деревни Ершовской и Середкинской волости, сообщает ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Представитель регоператора посетила деревни Малая Остенка, Конюшкино, Замельничье, Замостечье, встретилась с главой Середкинской волости Псковского района Р.И. Шумкиной.

В ходе мониторинга установили, что дорожное покрытие не приведено в надлежащее состояние, не было антигололедной обработки.

«В деревне Замостечье Ершовской волости, чтобы машина могла тронуться с места, пришлось потратить 20 минут, а это выход из графика. И такая ситуация почти в каждой деревне Псковской области. Экипажу пришлось вручную копать замерзшую землю, чтобы подсыпать под колеса», – рассказали в «Экопроме».

Места для разворота транспорта в деревнях Малая Остенка, Конюшкино, Замостечье Ершовской волости отсутствуют. Водителям приходится или заезжать на территории частных домостроений, или около 1,5 километров ехать задним ходом.

«А на узких улочках даже ехать вперед, когда машину на обледенелой дороге сносит под собственным весом и она становится неуправляема, невозможно. Чуть поведет в бок - и ты в кювете. Это трудно понять водителям легковых автомобилей, а тем более пешеходам», – прокомментировали ситуацию на предприятии.

В соответствии с пунктом 5.22 Приказа Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2018 года №129-ОД «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) на территории Псковской области» подъездные пути к местам накопления ТКО должны быть пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств, в том числе исключающего движение задним ходом в жилых зонах и на придомовых территориях.

В деревне Конюшкино представителей регоператора встретила Зинаида Антонова, местная жительница, которая не понаслышке знает об испытаниях, которые выпадают на долю водителей мусоровозов. «Мы мучаемся, водители мучаются. Сейчас подморожено, так мы разрешаем им заезжать. А когда оттает, они разворотят мне всю площадку», - рассказывает она.

Дело в том, что территория, на которой приходится разворачиваться спецтранспорту, находится на придомовой территории Татьяны Лукиной, ее соседки. «Тут же разворачивается и школьный автобус», - поясняет Татьяна Лукина.

Обе пожилые женщины, сами, своими руками, расчищают данную площадку и для школьного автобуса, и для мусоровоза.

Вокруг контейнера достаточно территории для обустройства места для разворота: «Но его нужно привести в порядок, убрать поросль, засыпать щебенкой и песком, потому что здесь гиблое место. Весной и осенью, да и летом, когда идут дожди - тут не проехать, дорога ходит ходуном, одна жижа, это ее еще немного подделали», - продолжает Зинаида Антонова.

«Я коренной житель, поэтому знаю, что говорю, сколько мы возили с Татьяной Станиславовной сами блоков, чтобы обустроить придомовую площадку, потому что и детям в школу надо. Пока мы сами не сделали своими руками, разворачиваться было негде. Так на этом все и осталось. Приезжал грейдер расчищать дорогу, просила его разровнять площадку, но тот сказал, что распоряжения не было. Я уже хотела им деньги заплатить, чтобы они разровняли. Я же вижу, как водители мучаются, мы переживаем!» - говорит Зинаида Антонова.

На встрече с главой Середкинской волости Раисой Шумкиной представитель регоператора отметил, что площадка имеется, но не всегда тщательно убирается от снега, в связи с чем выполнить разворот не всегда возможно. Было обозначено, что трактор расчищает центральную дорогу, но вокруг оставляет снежный сугроб на площадке, что препятствует маневрированию. Раиса Шумкина, оценив ситуацию на месте, сообщила, что данный вопрос будет решен, и площадка для разворота будет расчищаться в полном объеме.

Филиал ООО «Экопром» призывает глав и других районов Псковской области так же оперативно решать вопросы, связанные с проездами к местам сбора ТКО и обустройством площадок для разворота спецтехники.