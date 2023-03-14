Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
Господин Рейтингомер
Псковское гостеприимство
Оплата за ОДН с марта
построй дом своей мечты
Парк у реки Милевки
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
факторинг для бизнеса
Оазис здоровья под Псковом
и снова в грязи
возможности для рекламы
Защита для псковских предпринимателей
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Подарки к 23 февраля
обновленный дизайн-код
 
 
 
ещё ЖКХ 14.03.2023 11:403 Осознанность или выгода: зачем псковичам сортировать мусор? 15.03.2023 13:360 Статистику потребления тепловой энергии в типовом доме Пскова опубликовали ПТС 15.03.2023 12:500 Названа сумма задолжности за вывоз ТКО в Печорском районе 14.03.2023 20:243 «Управляйка» в Пскове завышала в квитанциях тарифы на электроэнергию 14.03.2023 11:403 Осознанность или выгода: зачем псковичам сортировать мусор? 13.03.2023 17:572 Может ли образоваться задолженность по оплате за вывоз ТКО без заключения договора, рассказали в «Экопроме»
 
 
 
Самое популярное 08.03.2023 21:060 Названы результаты 30-дневного употребления воды с лимоном 12.03.2023 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 13.03.2023 18:392 В Пскове ликвидируют одно из муниципальных учреждений 13.03.2023 13:222 Синоптик оценила вероятность полного таяния снега в Псковской области на этой неделе 14.03.2023 10:130 Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Статистику потребления тепловой энергии в типовом доме Пскова опубликовали ПТС

15.03.2023 13:36|ПсковКомментариев: 0

Статистику потребления тепловой энергии в типовом доме Пскова опубликовало предприятие «Псковские тепловые сети» на своем сайте.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

По домам, оснащенными общедомовыми приборами учета тепловой энергии на отопление, объем потребления тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета. Начисление платы за отопление производится только за отопительный период, плата за отопление меняется в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя, поставляемого в дома, напрямую зависит от температуры наружного воздуха. Так, при снижении температуры наружного воздуха температура теплоносителя увеличивается, при повышении – температура теплоносителя снижается.

«Но какой смысл в словах, нужны конкретные цифры, факты и примеры! Они у нас имеются. Берём один типовой дом и покажем вам динамику, скажем, за три месяца», - продолжили в ПТС.

Ноябрь 2022 года:

  • температура наружного воздуха: - 1,19 °С;
  • количество дней: 30;
  • потребление тепловой энергии, Гкал: 74,757.

Декабрь 2022 года:

  • температура наружного воздуха: - 4,36 °С;
  • температурный коэффициент к предыдущему месяцу: 133%;
  • количество дней: 31;
  • потребление тепловой энергии, Гкал: 97,749;
  • изменение Гкал к предыдущему месяцу: 131%.

Январь 2023 года:

  • температура наружного воздуха: -2,73 °С;
  • температурный коэффициент к предыдущему месяцу: 93%;
  • количество дней: 31;
  • потребление тепловой энергии, Гкал: 90,824;
  • изменение Гкал к предыдущему месяцу: 93%.

Февраль 2023 года:

  • температура наружного воздуха: -2,18 °С;
  • температурный коэффициент к предыдущему месяцу: 97%;
  • количество дней: 28;
  • потребление тепловой энергии, Гкал: 78,802;
  • изменение Гкал к предыдущему месяцу: 87%.

Как уточнили специалисты, корректную статистику можно составить только в домах с приборами учёта. По состоянию на 28 февраля в 724 многоквартирных домах расчет платы за отопление производиться исходя из показаний общедомовых приборов учета, из которых 67% оборудованы элеваторными тепловыми узлами, 33 % автоматизированными тепловыми узлами.

Скоро среднесуточная температура наружного воздуха будет превышать +3 °С. В связи с необходимостью соблюдения технологического процесса при резких колебаниях температуры наружного воздуха, предприятие производит плавное снижение или повышение температуры поставляемого теплоносителя.

«Сотрудниками нашего предприятия в этот период предпринимается целый ряд технологических мероприятий, направленных на снижение температуры теплоносителя. Как правило, уже в начале апреля снижается гидравлический напор в тепловых сетях, до минимально возможной снижается температура теплоносителя. Но учитывая, что обеспечение потребителей тепловой энергией происходит не только для нужд отопления, но и горячего водоснабжения, предприятие не может изменить параметры ниже нормативных», - уточнили в ПТС.

В этот период допускаются перегревы, но этого можно избежать, регулируя расход тепловой энергии на тепловых узлах многоквартирных домов. В городе имеются многоквартирные жилые домов, оснащенные современными автоматизированными тепловыми узлами. Работа подобных теплоузлов связана с автоматической регулировкой температуры подачи теплоносителя на вводе в дом в зависимости от температуры наружного воздуха.

В домах с элеваторными узлами, которых подавляющее большинство, силами управляющей организации возможна установка регулирующей запорной арматуры на подающем или обратном трубопроводе, что позволит существенно уменьшить потребление тепловой энергии в жилом доме и сэкономить на отоплении, но для этого нужно поработать, подчеркнули в ПТС.

Теги: #отопление #птс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запрещать фото- и видеосъемку на школьных уроках?
В опросе приняло участие 128 человек
15.03.2023, 13:470 Бассейн Пскова предупредил посетителей о закрытии на техническое обслуживание 15.03.2023, 13:450 Стоит ли направлять госслужащих на курсы военной подготовки, рассказал Александр Козловский 15.03.2023, 13:410 Прием заявок на конкурс лучшего эскиза археологического парка продлили в Псковской области 15.03.2023, 13:360 Статистику потребления тепловой энергии в типовом доме Пскова опубликовали ПТС
15.03.2023, 13:291 Псковичи делятся фотографиями пробок из-за ремонта Ольгинского моста 15.03.2023, 13:240 Пьяный россиянин открыл стрельбу по прохожим из окна своего дома 15.03.2023, 13:091 Поддержать создание гостиниц в исторических усадьбах предложил Виктор Остренко 15.03.2023, 13:050 Грузовик задним ходом сбил пенсионерку в Великих Луках
15.03.2023, 13:030 Туристский информационный центр Псковской области признали лучшим в России 15.03.2023, 13:011 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Игорь Сопов Vs Николай Кузьмин 15.03.2023, 12:500 Названа сумма задолжности за вывоз ТКО в Печорском районе 15.03.2023, 12:440 Тематическая экскурсия по выставке «дамских штучек» пройдет в Пскове
15.03.2023, 12:400 Уточнить порядок передачи археологических находок в музеи предлагают депутаты Северо-Запада 15.03.2023, 12:390 Островичка попалась на незаконной регистрации иностранца 15.03.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о создании археологического парка в Псковской области 15.03.2023, 12:280 Переломы получили четыре псковички на рабочем месте из-за падений
15.03.2023, 12:260 Александр Козловский о защите русского языка: Он не должен наполовину состоять из иностранных слов 15.03.2023, 12:230 Возложить на Росимущество обязанности по содержанию памятников предлагают депутаты 15.03.2023, 12:200 До +7 градусов прогнозируют в Псковской области днем 16 марта 15.03.2023, 12:090 Росгвардейцы задержали 19-летнего великолучанина за очередную кражу
15.03.2023, 12:070 Механизм привлечения в регионы федеральных средств предложили депутаты Северо-Запада 15.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Госдумы Александром Козловским 15.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 марта 15.03.2023, 11:570 Пскович передал мошенникам более 300 тысяч рублей
15.03.2023, 11:490 Минпромторг утвердил обновленный список параллельного импорта 15.03.2023, 11:380 Раскрываемость убийств в Псковской области упала на 83% 15.03.2023, 11:320 ЦИК России рассматривает заявку Псковской области на проведение ДЭГ 15.03.2023, 11:280 Виктор Остренко председательствует на заседании парламентского комитета в Сыктывкаре
15.03.2023, 11:141 «Армрестлинг»: Игорь Сопов Vs Николай Кузьмин 15.03.2023, 11:110 Госдума приняла закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях 15.03.2023, 11:020 Ателье продают в Пскове за 275 тысяч рублей 15.03.2023, 11:000 Число убийств и мошенничеств значительно возросло в Псковской области с начала года
15.03.2023, 10:580 В Печорах определили победителя конкурса на лучший эскиз въездного знака 15.03.2023, 10:510 Псковский губернатор исполнил мечту воспитанников одного из социальных учреждений 15.03.2023, 10:492 Интерактив: Пешком быстрее 15.03.2023, 10:340 «Беседка»: О планах по созданию археологического парка в Псковской области
15.03.2023, 10:302 Инфляция в феврале в Псковской области возросла до 11,30% 15.03.2023, 10:272 Вячеслав Володин вручил почетную грамоту Александру Козловскому 15.03.2023, 10:150 «Единая Россия» провела первый Всероссийский форум «Наука побеждать» 15.03.2023, 10:051 Расписание движения автобусов по трём маршрутам изменится в Пскове
15.03.2023, 10:000 «Гайд-парк»: Александр Козловский о защите русского языка и федеральной поддержке туризма 15.03.2023, 09:500 В Пскове возможны отклонения маршруток от графика в связи с работами на Ольгинском мосту 15.03.2023, 09:400 Мясное предприятие-фантом выявили в Великих Луках 15.03.2023, 09:302 Пробки образовались на нескольких улицах в Пскове. ФОТО
15.03.2023, 09:170 В Пскове сбили пожилую женщину на парковке гипермаркета, полиция ищет водителя 15.03.2023, 09:150 В России могут упростить правила гаражной амнистии 15.03.2023, 09:000 Наталия Соколова проверила условия содержания несовершеннолетних в СИЗО-2 15.03.2023, 08:460 Врач назвал неожиданную причину першения в горле
15.03.2023, 08:350 Количество кинотеатров сократилось в России 15.03.2023, 08:202 В поликлиниках могут появиться сексологи и детские психиатры 15.03.2023, 08:071 Путин назвал понятным раздражение россиян от подсчёта средних зарплат 15.03.2023, 07:551 Бизнес попросил втрое поднять порог ущерба по статьям УК
15.03.2023, 07:370 Котельная жилого дома загорелась в Плюсском районе 15.03.2023, 07:200 Мартовское потепление выходит на пик в Европейской России 15.03.2023, 06:584 Ремонт Ольгинского моста стартовал в Пскове, переправу частично перекрыли. ВИДЕО 14.03.2023, 22:220 Минобороны прокомментировало инцидент с беспилотником США над Черным морем
14.03.2023, 22:000 Пенсионера в камуфлированной куртке ищут в Великих Луках 14.03.2023, 21:510 Жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы 14.03.2023, 21:490 Псковича будут судить за тайную продажу автомобиля приятеля 14.03.2023, 21:401 Ученые обнаружили опасные неразлагаемые химикаты в туалетной бумаге
14.03.2023, 21:200 «Марафон здоровых привычек» пройдет в Пскове 14.03.2023, 21:200 Сотрудника себежской администрации наказали за нарушение закона о госзакупках 14.03.2023, 21:171 Wildberries в Пскове: забастовка отменяется 14.03.2023, 21:090 Житель Псковского района залез в соцсети супруги и решил ее зарезать
14.03.2023, 21:000 Итоги турнира по шахматам среди росгвардейцев подвели в Пскове 14.03.2023, 20:400 Россия заняла 64 место в рейтинге самых гостеприимных стран мира — аналитики 14.03.2023, 20:330 Себежанин ответит в суде за убийство возлюбленной и ранение ее сына 14.03.2023, 20:260 Две высокотехнологичные нейрохирургические операции провели псковские врачи
14.03.2023, 20:243 «Управляйка» в Пскове завышала в квитанциях тарифы на электроэнергию 14.03.2023, 20:214 Российский истребитель столкнулся с американским беспилотником над Черным морем 14.03.2023, 20:200 Мужчину в джинсовой куртке разыскивают в Псковском районе 14.03.2023, 20:080 Проведение госзакупок для нужд фронта хотят упростить в России
14.03.2023, 20:000 Учащиеся псковского СИЗО познакомились с творчеством автора гимна России 14.03.2023, 19:500 Прокуратура Пскова проведет проверку в отношении ликвидируемой «Специализированной службы» 14.03.2023, 19:400 Завершается прием заявок на конференцию «Сельские храмы. Незабытое» в Изборске 14.03.2023, 19:343 Дорожники стараются смягчить последствия таяния снега в Пскове. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru