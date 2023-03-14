ЖКХ

Статистику потребления тепловой энергии в типовом доме Пскова опубликовали ПТС

Статистику потребления тепловой энергии в типовом доме Пскова опубликовало предприятие «Псковские тепловые сети» на своем сайте.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

По домам, оснащенными общедомовыми приборами учета тепловой энергии на отопление, объем потребления тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета. Начисление платы за отопление производится только за отопительный период, плата за отопление меняется в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура теплоносителя, поставляемого в дома, напрямую зависит от температуры наружного воздуха. Так, при снижении температуры наружного воздуха температура теплоносителя увеличивается, при повышении – температура теплоносителя снижается.

«Но какой смысл в словах, нужны конкретные цифры, факты и примеры! Они у нас имеются. Берём один типовой дом и покажем вам динамику, скажем, за три месяца», - продолжили в ПТС.

Ноябрь 2022 года:

температура наружного воздуха: - 1,19 °С;

количество дней: 30;

потребление тепловой энергии, Гкал: 74,757.

Декабрь 2022 года:

температура наружного воздуха: - 4,36 °С;

температурный коэффициент к предыдущему месяцу: 133%;

количество дней: 31;

потребление тепловой энергии, Гкал: 97,749;

изменение Гкал к предыдущему месяцу: 131%.

Январь 2023 года:

температура наружного воздуха: -2,73 °С;

температурный коэффициент к предыдущему месяцу: 93%;

количество дней: 31;

потребление тепловой энергии, Гкал: 90,824;

изменение Гкал к предыдущему месяцу: 93%.

Февраль 2023 года:

температура наружного воздуха: -2,18 °С;

температурный коэффициент к предыдущему месяцу: 97%;

количество дней: 28;

потребление тепловой энергии, Гкал: 78,802;

изменение Гкал к предыдущему месяцу: 87%.

Как уточнили специалисты, корректную статистику можно составить только в домах с приборами учёта. По состоянию на 28 февраля в 724 многоквартирных домах расчет платы за отопление производиться исходя из показаний общедомовых приборов учета, из которых 67% оборудованы элеваторными тепловыми узлами, 33 % автоматизированными тепловыми узлами.

Скоро среднесуточная температура наружного воздуха будет превышать +3 °С. В связи с необходимостью соблюдения технологического процесса при резких колебаниях температуры наружного воздуха, предприятие производит плавное снижение или повышение температуры поставляемого теплоносителя.

«Сотрудниками нашего предприятия в этот период предпринимается целый ряд технологических мероприятий, направленных на снижение температуры теплоносителя. Как правило, уже в начале апреля снижается гидравлический напор в тепловых сетях, до минимально возможной снижается температура теплоносителя. Но учитывая, что обеспечение потребителей тепловой энергией происходит не только для нужд отопления, но и горячего водоснабжения, предприятие не может изменить параметры ниже нормативных», - уточнили в ПТС.

В этот период допускаются перегревы, но этого можно избежать, регулируя расход тепловой энергии на тепловых узлах многоквартирных домов. В городе имеются многоквартирные жилые домов, оснащенные современными автоматизированными тепловыми узлами. Работа подобных теплоузлов связана с автоматической регулировкой температуры подачи теплоносителя на вводе в дом в зависимости от температуры наружного воздуха.

В домах с элеваторными узлами, которых подавляющее большинство, силами управляющей организации возможна установка регулирующей запорной арматуры на подающем или обратном трубопроводе, что позволит существенно уменьшить потребление тепловой энергии в жилом доме и сэкономить на отоплении, но для этого нужно поработать, подчеркнули в ПТС.