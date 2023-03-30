ЖКХ

«Псковэнергосбыт» дачникам: передайте показания для перерасчета

«Псковэнергосбыт» напоминает владельцам дач о важности передачи показаний электросчетчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: freepik

«Если вы не передавали показания зимой, когда дача была на замке, сделайте это сейчас, в начале нового сезона. Актуальные показания прибора учёта необходимы для точного расчёта суммы к оплате и во избежание задолженности или переплаты. Если на даче несподручно записать данные, сфотографируйте счетчик, а позже, дома, в спокойной обстановке, передайте показания», - призвали в компании.

В АО «Псковэнергосбыт» подчеркнули, что передавать показания нужно ежемесячно до 25 числа включительно.