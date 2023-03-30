ЖКХ

На выплату пособий для оплаты ЖКХ реабилитированным псковичам предусмотрели 11 млн рублей

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ежемесячное пособие предоставляется в соответствии с законом области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» в размере 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На 1 января численность получателей составила 1064 человека. Расходы из средств областного бюджета за 2022 год составили 11,7 млн рублей.

На 2023 год на предоставление ежемесячного пособия предусмотрено 11 млн рублей.