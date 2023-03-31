ЖКХ

В Невеле восстановили водоснабжение на аварийном участке

Водоснабжение на аварийном участке в Невеле восстановили за исключением одного многоквартирного дома №1 на улице Пушкина. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Майоров / Telegram-канал

По этому дому сегодня проведут отдельные работы. «Планируем их завершить в течение дня», - отметил глава муниципалитета.

Напомним, 30 марта более 2000 абонентов многоквартирных домов остались без водоснабжения в Невеле из-за крупной аварии, которая произошла на магистральных сетях холодного водоснабжения.