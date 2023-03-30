Происшествия

Более 2000 абонентов многоквартирных домов остались без водоснабжения в Невеле из-за крупной аварии

Более 2000 абонентов многоквартирных домов остались без водоснабжения в Невеле из-за крупной аварии, которая произошла на магистральных сетях холодного водоснабжения 30 марта. Об этом глава Невельского района Олег Майоров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram-канал

Без водоснабжения остались более 2000 абонентов многоквартирных домов по адресам: улица Пушкина, дома 1, 2, 8, 10, улица Октябрьская дома 2, 4, улица Маншук Маметовой, дома 1, 1-а, 4, 8, 10, улица Ленина, дом 30 и частных индивидуальных жилых домов по переулку Первомайскому, площади Коммуны, улице Октябрьской, переулку Октябрьскому, улице Кольцова, переулку Кольцова, улице Ленина, улице Чайковского, переулку Чайковского, улице Пролетарской, улице Гвардейской, улице Никуличева, улице Комсомольской.

В настоящее время ведутся ремонтные работы.

«Сложность ликвидации аварии состоит в том, что глубина залегания водопровода - около 4 метров, а также близко расположены опоры электроснабжения. Постараемся восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки. Приношу извинения за причиненные неудобства», – написал Олег Майоров.