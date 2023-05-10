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ЖКХ

Правила пользования системой контроля загазованности напомнили псковичам

12.05.2023 10:00|ПсковКомментариев: 0

Основные правила пользования системой контроля загазованности жителям Псковской области напомнили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков». 

«Система контроля загазованности состоит из сигнализатора загазованности и электромагнитного клапана (ЭМК). Сигнализатор контролирует наличие в воздухе помещения концентрацию природного газа СН4 и угарного газа CO (при наличии сигнализатора на СО) свыше предельно-допустимого значения. В случае превышения концентрации газа выше порогового значения загорается цветовой индикатор и срабатывает звуковая сигнализация, а через несколько секунд закрывается электромагнитный клапан и подача газа прекращается», - напомнили эксперты. 

В пресс-службе обратили внимание, что срабатывание ЭМК возможно от сигнала, поданного сигнализатором, реагирующим на посторонние сильные запахи:

  • бытовых химических веществ, таких как кислоты, краски, лаки, растворители, ацетон, скипидар, клеи;
  • нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо, керосин.

«Присутствие в помещении вышеуказанных химических веществ может привести к выходу из строя системы контроля загазованности», - заметили эксперты. 

Для исключения ложных срабатываний сигнализатора загазованности абоненту необходимо:

  • беречь систему контроля загазованности от воздействия горючих и токсичных газов в воздухе и максимально исключить их воздействие на сигнализатор;
  • на период ремонта помещений с применением химически активных красок, растворителей необходимо обеспечивать постоянное проветривание помещения, исключающее наличие указанных веществ в воздухе помещения;
  • не допускать попадания воды, водных растворов и брызг на сигнализатор.

В случае срабатывания сигнализатора загазованности и закрытия электромагнитного клапана необходимо вызвать специалистов, позвонив в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 или 104.

Теги: #ЖКХ #Газпром межрегионгаз Псков #газ
Источник: Псковская Лента Новостей
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