Правила пользования системой контроля загазованности напомнили псковичам

Основные правила пользования системой контроля загазованности жителям Псковской области напомнили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».
«Система контроля загазованности состоит из сигнализатора загазованности и электромагнитного клапана (ЭМК). Сигнализатор контролирует наличие в воздухе помещения концентрацию природного газа СН4 и угарного газа CO (при наличии сигнализатора на СО) свыше предельно-допустимого значения. В случае превышения концентрации газа выше порогового значения загорается цветовой индикатор и срабатывает звуковая сигнализация, а через несколько секунд закрывается электромагнитный клапан и подача газа прекращается», - напомнили эксперты.
В пресс-службе обратили внимание, что срабатывание ЭМК возможно от сигнала, поданного сигнализатором, реагирующим на посторонние сильные запахи:
«Присутствие в помещении вышеуказанных химических веществ может привести к выходу из строя системы контроля загазованности», - заметили эксперты.
Для исключения ложных срабатываний сигнализатора загазованности абоненту необходимо:
В случае срабатывания сигнализатора загазованности и закрытия электромагнитного клапана необходимо вызвать специалистов, позвонив в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 или 104.