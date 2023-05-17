ЖКХ

Газопровод начали строить в деревне Федоровщина Псковского района

«Газпром газораспределение Псков» приступил к строительству внутрипоселкового газопровода протяженностью 2 км в рамках догазификации деревни Федоровщина Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Распределительные сети позволят газифицировать 64 домовладения по улицам Защитников Отечества, Невест и Майской, а также приступить к работам по догазификации жилых домов в деревне Неелово-1 Псковского района.

«С жителями Федоровщины заключено 28 договоров. Чтобы ускорить подключения домовладений к газу, в рамках комплексных договоров мы будем одновременно выполнять работы в границах земельного участка и в доме», - пояснил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.