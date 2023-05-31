Новые места сбора ТКО появились в Порховском районе

Новые места сбора твердых коммунальных отходов появились в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
Фото: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)
Адреса и периодичность вывоза:
- деревня Малые Липки – место сбора: 57.7236340, 29.698857 с 3 июня (3 и 17 число месяца);
- деревня Крутец – место сбора: на дороге. С 5 июня на летний период с мая по сентябрь включительно (5 и 20 число месяца);
- деревня Осиновичи – место сбора: на дороге. С 5 июня (5 и 20 число месяца);
- деревня Кротово – место сбора: на дороге. С 5 июня на летний период: с мая по октябрь включительно (5 и 20 число месяца);
- деревня Позолотино – место сбора: на дороге. С 5 июня на летний период: с мая по 30 ноября (5 и 20 число месяца).
Способ сбора – мешковой.