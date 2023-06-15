ЖКХ

Прокуратура выявила нарушения при капремонте домов в Пыталово

Нарушения при капитальном ремонте многоквартирных домов выявила прокуратура на улице Железнодорожной в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

На основании заключенного между региональным фондом капитального ремонта и ООО «СУ-7» в июле 2017 года договора был проведен капремонт фасадов многоквартирных домов. «Однако после проведения ремонта были выявлены многочисленные дефекты в результате некачественного проведения работ. Фондом капитального ремонта действенных мер по своевременному устранению выявленных нарушений к подрядной организации не предпринято», - отметили в ведомстве.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура района в адрес регионального фонда капремонта внесла представление.

Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.