ЖКХ

Когда можно требовать перерасчет платы за неработающий лифт, объяснили эксперты

Когда можно требовать перерасчет платы за неработающий лифт, в своем Telegram-канале объяснила псковская управляющая компания «Новый квартал».

«Предельный срок устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта неисправностей лифта составляет не более суток. Нарушение данного срока является основанием для изменения платы», – рассказали в «управляйке».

Заявление об изменении размера платы может быть направлено в письменной форме или сделано устно в течение 6 месяцев после соответствующего нарушения и подлежит обязательной регистрации ответственным лицом УК.

«Размер платы уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в составе ежемесячных платежей за содержание и ремонт жилого помещения», – добавили в компании.