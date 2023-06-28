ЖКХ

Псковская область получит более 470 млн на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ

Псковская область получит дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан - 473 086 100 рублей.

Распоряжение о распределении на эти цели ряду регионов свыше 7,5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

Предусмотренные распоряжением средства будут направлены 37 регионам в связи с дополнительной потребностью. Кроме того, финансирование поступит в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, которые уже интегрированы в российскую систему предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.

Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.