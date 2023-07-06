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Подомовой обход и встречу с жителями деревни Лухново провели представители «Газпрома» и «Единой России»

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников и руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Максим Адамчук приняли участие в подомовом обходе и встрече с жителями деревни Лухново Псковского района. На встрече местным жителям рассказали о преимуществах использования природного сетевого газа в быту, критериях участия в догазификации, ответили на вопросы потенциальных потребителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Мероприятие стало первым в серии встреч газовиков, представителей региональных властей и партии «Единая Россия» с жителями газифицированных населенных пунктов, которые пройдут во всех мунципалитетах, где присутствует «Газпром межрегионгаз Псков»,

В деревню Лухново прибыл мобильный офис «Газпром межрегионгаз Псков», где жители получили подробные консультации и смогли оформить заявку на подключение газа в рамках догазификации. Сотрудницы подробно разъяснили, что проведение газа до границ участка производится бесплатно, и рассказали, как можно получить денежную субсидию на обустройство газовой сети на участке и в доме.

На самые острые и волнующие людей вопросы ответил генеральный директор псковских газовых компаний Олег Басников.

Жителей интересовали вопросы по подключениям, по оформлению документов, по тому, как не попасть на недобросовестных подрядчиков.

Гендиректор «Газпром межрегионгаз Псков», «Газпром газораспределение Псков» пояснил, что сегодня все силы организации направлены на выполнение работ по догазификации, бригады работают, чтобы подключить потребителей в максимально сжатые сроки. Одна местная жительница поинтересовалась у гендиректора, покупать ли к зиме дрова, на что получила уверенный ответ руководителя, что работы по газификации ее домовладения будут выполнены до зимы.

«Догазификация масштабна, а встречи с жителями дают обратную связь. Мы из первых уст получаем информацию и можем скорректировать работу. В программу вошло более 25 тысяч домовладений, около 16 тысяч договоров уже заключено. Мы работаем с жителями, объясняем все, чтобы они в максимально короткий срок могли воспользоваться этой услугой. При личном участии губернатора региона Михаила Юрьевича Ведерникова финансирование программы газификации Псковской области на 2021-2025 годы увеличено вдвое до 18 млрд рублей. Это значит, что на карте Псковской области появится больше газифицированных населенных пунктов. Благодаря нашим совместным усилиям еще больше жителей региона смогут пользоваться сетевым природным газом», – отметил Олег Басников.

«Программа догазификации находится на особом контроле партии "Единая Россия". Этому вопросу мы уделяем пристальное внимание, и депутаты всех уровней готовы оперативно реагировать на сигналы населения и содействовать скорейшему решению возникающих вопросов через непосредственный контакт с руководством псковских газовых компаний», – подчеркнул Максим Адамчук.

Теперь в деревне Лухново знают: чтобы написать заявление на догазификацию участка, нужны всего лишь паспорт, СНИЛС и документы, подтверждающие собственность на дом и участок. Жители других населенных пунктов, куда уже проведена газовая труба, на этом примере могут видеть, что судьба газификации участков в их собственных руках, нужно лишь проявить активность и подать документы.