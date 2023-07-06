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«Экопром» призывает псковичей предоставлять актуальные сведения

07.07.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Если изменилось количество прописанных человек, зарегистрированные лица длительно отсутствуют или изменился собственник, то любую информацию необходимо предоставить в филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») с приложением подтверждающих документов для дальнейшего внесения изменений в сведения лицевого счета. Любое изменение носит исключительно заявительный характер, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Предоставить актуальные сведения возможно, посетив офис регионального оператора, который расположен по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом 3, или по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.com.

Правильность начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами зависит от предоставленных сведений.

Согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» потребитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами обязан: информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений, в случае если размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из количества проживающих граждан.

Теги: #Мехуборка #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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