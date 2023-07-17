Индивидуальный тепловой пункт смонтировали на улице Глинки в Великих Луках

Управляющие компании города Великие Луки подготовили краткий отчет о работе за прошедший рабочий день, 17 июля. Его Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук
Сотрудники управляющей компании «Центр города» выполнили:
- ремонт цоколя дома № 5 на улице Дружбы;
- покос травы во дворе дома № 13 на улице Дьяконова;
- уборку спиленных веток во дворе дома № 33/14 на проспекте Ленина;
- ремонт скамеек во дворах домов № 52 на проспекте Гагарина, № 13 на улице Дьяконова, № 14, к. 4 на улице Запрудной, № 11. к. 1 на улице Дьяконова;
- завоз песка в песочницу во двор дома № 14, к. 1 на улице Запрудной.
Работники УК «Город на Ловати» занимались:
- ремонтом кровельных отливов в доме № 8 на улице К. Либкнехта;
- ремонтом водосточных желобов, прочисткой воронок в доме № 63 на проспекте Гагарина;
- ремонтом забора у дома № 40/33 на проспекте Ленина;
- установкой ограждений у дома № 6 на улице Металлистов;
- ремонтом потолка в подъезде, окраской малых форм во дворе дома № 8/3 на улице Пионерской;
- ремонтом стен в подъезде дома № 126 на проспекте Октябрьском;
- скосом травы во дворах домов №№ 63, 73, 83, 87, 139, 139, корп.1 на проспекте Октябрьском;
- завершён капитальный ремонт на системе ГВС (замена бойлера) в домах № 139 и 139, корп. 1 на проспекте Гагарина.
Муниципальное предприятие «Радист» занималось:
- ремонтом качелей во дворе домов № 2, к. 2 на улице Мурманской, № 1 на улице Холмской;
- установкой песочницы во дворе дома № 3 на улице Рабочей.
Сотрудники УК «Новый микрорайон» занимались:
- косметическим ремонтом подъездов домов № 10 на проезде Нелидовском, № 19, к.1 на улице Вокзальной;
- установкой и покраской двери в подвальном помещении дома № 17/18 улице Гражданской;
- ремонтом дверей и установкой досок объявлений в доме № 19, к. 1 на улице Вокзальной;
- монтажом индивидуального теплового пункта в доме № 5 на улице Глинки.