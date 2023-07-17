Индивидуальный тепловой пункт смонтировали на улице Глинки в Великих Луках

Астроном рассказал, как можно спасти Землю от астероида

Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

ФАС усилит контроль за тарифами ЖКХ в регионах

Мать годовалого ребенка, найденного у жилого дома в Москве, заявила, что он выпал из окна