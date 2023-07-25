ЖКХ

Долги россиян за ЖКУ достигли почти 900 млрд рублей

Долги граждан за ЖКУ достигли уже почти 900 млрд рублей. В частности, по итогам I квартала эта сумма составила 876,4 млрд рублей, за последний год она выросла на 72 млрд.

Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) задолженность увеличилась на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%, сообщили в Росстате «Известиям».

Как отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, несмотря на то, на государство сдерживает увеличение тарифов на ЖКУ, объем платежей за услуги ЖКХ всё равно растет быстрее, чем доходы людей.

Но есть и граждане, постоянно не желающие оплачивать коммуналку, добавил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

«Долги за ЖКУ продолжают расти, в том числе, из-за невозможности ресурсоснабжающих организаций и УК воздействовать на должников по всей строгости», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как пояснил парламентарий, ресурсы продолжают поступать и злостным неплательщикам. Немалый вклад в рост задолженности перед РСО создают и УК, которые не перечисляют деньги, собранные с жильцов, добавил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.