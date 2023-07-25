ЖКХ

Пять газовых котельных в Куньинском районе планируют поставить до сентября

Находящуюся в высокой степени готовности блочно-модульную газовую котельную в Куньинском районе посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в район сегодня, 3 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это первая котельная, которая было завезена сюда, вторая сейчас отгружена, с Санкт-Петербурга едет. Остальные три до первого сентября будут поставлены», - сообщили губернатору на объекте. Ожидается, что к отопительному сезону все пять котельных будут запущены.

Финансирование объекта осуществляется в рамках проекта «Создание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования "Куньинский район" Псковской области», на реализацию которого привлечены заемные средства Фонда развития территорий, привлеченные из Фонда национального благосостояния.