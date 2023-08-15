ЖКХ

О нюансах по замене теплотрассы на улице Рокоссовского в Пскове рассказали в ПТС

Теплотрассу меняют на улице Рокоссовского в Пскове. Заказчик работ — администрация города. С какими нюансами сталкивается подрядчик, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Данные работы вызывали у нас опасения ещё на моменте вырубки деревьев, тогда шума удалось избежать, так как существуют правила содержания природоохранных зон. Все вопросы были сняты также быстро, как и появились. Но сегодня перед исполнителями работ встают новые вызовы, которые связаны с переходом междворовых проездов. Тема очень болезненная, так как существуют такие дворы (улица Рокоссовского, дом №3), куда ведет только один выезд, как и, соответственно, выезд», - отметили в ПТС.

У подрядной организации нет другого выхода, как вскрывать проезжую часть, устанавливать гильзы (в них помещаются трубы), а потом всё обратно зарывать. Такая процедура ждёт сразу четыре дворовых проезда, которые идут вдоль улицы Рокоссовского.

«К огромному сожалению, подрядная организация хоть и своевременно разместила дорожные знаки, но жители обо всём узнают уже у траншеи. Подрядную организацию можно понять, у них есть проект, они работают строго по нему, а вот качества самого проекта, в плане проработки установки дорожных знаков и путей объезда – это уже совсем другая история, которая вызывает ряд вопросов», - заметили на предприятии.

Подрядчик организовал возможность проезда по пешеходной дорожке. В ПТС заметили, что это единственная возможность для жителей попасть в свой двор.

«Если честно, то нам самим очень интересно развитие событий, так как мы тоже выполняем похожие работы, вспомните работы на Октябрьском проспекте, когда мы его переходили (два раза). Тогда было очень много шума, при условии, что проработка, в плане путей объезда, установки знаков и оповещения, была куда более проработанная, но у наших работ было и ещё одно существенное отличие, мы их проводили ночью», - рассказали на предприятии.

Там пояснили, что работы в ночное время обходятся значительно дороже (сверхурочные оплачиваются в двойном размере), но на предприятии сознательно шли на этот шаг, так как понимали, что ночью доставят жителям города минимум неудобств. При этом в ПТС подчеркнули, что каждый должен сам решать, как ему удобнее вести работы.

«Со своей стороны отметим, что особых претензий к подрядчику у нас нет (это касается качества самих ремонтных работ), но есть один нюанс – это время, до начала отопительного сезона остаётся чуть больше месяца, а работ ещё очень много, даже слишком, на наш скромный взгляд. Но данные работы курируем не мы, существует целая плеяда контролирующих органов, которые ведут этот объект, хочется верить, что они держат руку на пульсе. А мы можем только иногда заезжать и рассказывать вам об увиденном. И да, когда работают подрядчики, они занимаются ещё и вопросами благоустройства, так что здесь нам тоже немного повезло. За ходом этих работ мы продолжим следить», - заключили в ПТС.