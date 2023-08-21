ЖКХ

Дворовые истории

Состояние дворов в Пскове часто становится объектом критики от жильцов окрестных домов. Однако городские власти заявляют: именно от жильцов зависит проведение ремонта. Как вызвать в свой двор технику, выясняла Псковская Лента Новостей.

Унести колеса

«Был по делам на Запсковье, - рассказывает пскович Андрей Турусов, - и решил срезать через двор на Алтаева, 12. Знаю там короткую дорогу, но давно не был. На въезде на меня странно посмотрел какой-то мужичок, только что пальцем у виска не покрутил. Через секунду я понял, что значил его взгляд. Провалился в яму по самый бампер. Двор будто авиационная бомба разметала. Еле колеса унес».

Ул. Ал. Алтаева, 12. Фото Вадима Боченкова.

Мужчина позвонил в редакцию и попросил разобраться, что происходит в городе с ремонтом дворов. Даже немного попенял журналистам, дескать, регулярно мы пишем, что отремонтировали двор тут или там, а ямы-то - вот они. А если и не ямы, то на многие дворы смотреть тоскливо: выщербленный асфальт, расколотый бордюр, стоптанная и разъезженная зелень, доживающие свой век скамейки и огромные площади, занятые просто травой.

Как замерить общую температуру по дворам в разных частях города? Чтобы составить относительно объективную картину, каждый может провести нехитрый эксперимент. Спросить своих коллег, что за двор под их окнами. Все живут в разных местах, часто на постоянной основе посещают не только собственный двор, но и ходят к друзьям, навещают родителей и бабушек, водят детей к репетитору, срезают дорогу. Можно смело уверять: услышишь такое!

Ул. Труда, 20. Фото Вадима Боченкова.

Две большие разницы

Сколько в Пскове дворов, невозможно в точности подсчитать. На весь Псков 1487 многоквартирных домов - это самые последние данные Псковстата. Понятно, что собственный двор есть не у каждого, в большинстве случаев территория общая на несколько домов.

Ул. Гдовская, 4. Фото Вадима Боченкова.

Зато известно, сколько дворов ежегодно попадают в программу ремонта. По информации, полученной Псковской Лентой Новостей в городской администрации, в этом году таких четыре. За бюджетный счет ремонтируют как размежеванные дворы, так и неразмежеванные. Разница между ними простая. На размежеванный двор жильцы однажды оформили документы, и он стал такой же частью общедомового имущества, как подвал, лифт или лестница. Земля в неразмежеванном дворе по-прежнему принадлежит городу.

Из дворов, где земельные участки определены, в этом году отремонтирован всего один по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"». У дома №11 по улице Западной на 3,7 млн рублей отремонтированы покрытия проезда и входных групп в подъезды, установлен бортовой камень, устроена заасфальтированная пешеходная дорожка, обустроена парковка.

Ул. Западная, 11. Фото Светланы Букановой.

Еще на три двора с неразмежеванной территорией 24 млн рублей совместно выделили городской и областной бюджеты. Ремонт пройдет на ул. Кузбасской дивизии, 4, 8; ул. Алтаева, 16 (это один двор с домом №12 из жалобы нашего читателя Андрея Турусова); ул. Народной, 19, 21, 21а. Он предусматривает установку или замену бортового камня, ремонт покрытия проездов и тротуаров, при возможности - увеличение ширины проезжей части.

Четыре двора на весь город - мало это или много? Если сравнивать с предыдущими годами, то не просто мало, а очень мало. С 2017 года в Пскове отремонтировали 243 двора и проезда к ним, включая четыре нынешних территории. Бывали годы, когда за лето делали по три десятка дворов. А текущий выдался таким, «неурожайным».

Ремонт по заявкам

Есть еще одна категория дворов, которым ремонт в ближайшей перспективе не светит. Они расположены на землях Минобороны. Например, в прошлом году в фотоконкурсе ПЛН «Самый убитый двор» выиграл Александр Менькин и адрес Олега Зобова, 19.

Однако городские власти, если бы и хотели, не могут отремонтировать такие дворы - это прямой путь к уголовному делу за нецелевую растрату бюджетных средств. Уже не первый год ведется работа по передаче городу 42 «военных» дворов. На текущей стадии ведомству направлены схемы раздела земельных участков. Однако пока там не до проблем в псковских дворах. Зато жители не понимают, как их решить. Сами дома давно перешли в гражданский статус, в них живут и покупают квартиры обычные горожане, однако с дворами многолетняя головная боль. В апреле мы писали подробнее о трудностях, с которыми сталкиваются жильцы.

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А что с остальными дворами? С обычными? Конечно, главный вопрос, каким образом они попадают в программу ремонта. Самую важную роль играет инициатива жильцов. Управление городского хозяйства ведет реестр неразмежеванных территорий, требующих ремонта. Дворы попадают в него на основании собственного мониторинга и по результатам обращений горожан.

Ул.Западная, 23. Фото Вадима Боченкова.

К размежеванным дворам требования строже. Для попадания в программу «Формирование современной городской среды» нужно подать в УГХ заявку по установленной форме. В этом году их принимают до 31 октября. Подробные условия есть на сайте городской администрации.

Несмотря на то, что реализации ожидает 152 заявки, главный совет для жильцов один - оформлять бумаги и отправлять куда следует. Чем раньше, тем быстрее придет ремонт.

Ул. Западная, 31. Фото Вадима Боченкова.

«Все заявки, поступившие с начала действия программы, расцениваются в соответствии с критериями программы. Решение о включении заявок в муниципальную программу принимается общественной комиссией в рамках доведенных лимитов денежных средств, с учетом сроков подачи заявок и их рейтинга. Все заявки будут реализованы по мере финансирования», - сообщили нам в администрации Пскова.

«Можно и нужно»

Глава Пскова Борис Елкин дал Псковской Ленте Новостей обширный комментарий о состоянии местных дворов, в котором призвал горожан проявлять инициативу, рассказал об альтернативном способе ремонта и сообщил, как можно по-быстрому залатать самые устрашающие ямы.

«Многие псковичи, - сказал градоначальник, - к сожалению, до сих пор не понимают, что они не только собственники своих квартир, но и все вместе – собственники домов, в которых живут, а также территории, которая к ним прилегает. И относиться к общедомовому имуществу надо как к своей собственности: беречь, ухаживать, благоустраивать. Другими словами, проявлять инициативу, прилагать усилия. Благо сейчас есть механизмы для привлечения средств на ремонт и обустройство дворов».

Он особо подчеркнул, что ремонт размежеванных дворовых территорий возможен только по заявке. В противном случае считается, что жителей все устраивает. Значит, материалы, технику и людей отправят во двор того дома, где жильцы громко сообщают о своих потребностях. Борис Елкин посетовал, что порой жильцы тратят энергию на написание жалоб, а более эффективно направлять ее на составление заявки.

Ул. Ал. Алтаева, 1. Фото Вадима Боченкова.

«Есть и еще один способ провести мероприятия по благоустройству своего двора – создать территориальное общественное самоуправление и участвовать в грантовых конкурсах проектов ТОС. В этом году в Пскове уже реализуется несколько таких проектов», - назвал глава города другой путь.

Также он обозначил возможность в ожидании ремонта залатать проблемные места:

«К содержанию дворов можно и нужно привлекать управляющие компании. У заказчика ремонта дорог в городе, Управления городского хозяйства, есть склад фрезерованного асфальта, который используется для устранения ямочности на дорогах. Для того, чтобы засыпать ямы во дворе, УК может подать заявку в УГХ с указанием адреса двора и количеством необходимого материала. После изучения заявки специалистами УГХ материал для подсыпки ям будет выдан».

Ул. Рокоссовского, 26 и подступы к «синему» рынку. Фото Вадима Боченкова.

Получается, что ремонт двора и сроки его проведения во многом зависят от самих жильцов. Другое дело, что нередко соседи не могут между собой договориться, что писать в заявке. Одним нужна парковка, другим детская площадка, третьи требуют клумбы. Порой инициаторы подачи заявки не доводят начатое до конца именно из-за таких сложностей. Но это уже совсем другая история.

Юлия Магера