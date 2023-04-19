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Общество

Контрольная зарубка

26.04.2023 15:34|ПсковКомментариев: 0

В Пскове продолжается серия контрольных выездов депутатов городской Думы на свои округа. В минувший вторник, 25 апреля, решать проблемы своих избирателей отправилась Наталья Мельникова. Выезды полезны не только для жителей конкретного микрорайона. Остальные псковичи во время их проведения могут узнать неожиданные новости о развитии города. Например, о свежем контракте на вывоз с контейнерных площадок строительного мусора за счет бюджета, о скором появлении площадки для бесплатного сбора старых автомобильных шин, о замысле повесить на улицах камеры с распознаванием лиц и о продвижении вопроса с передачей городу земель Минобороны.

 

В обход через субботник

Проблемы своего округа Наталья Мельникова хорошо знает, поэтому взяла с собой тех, кто может помочь в их решении: представителей управления городского хозяйства, регоператора по вывозу мусора, управляющей компании. Неизменный участник депутатских выездов — председатель Гордумы Александр Гончаренко. Вместе с жителями собравшиеся обошли территорию у домов, стоящих вокруг «солдатской столовой» на Юбилейной, Зобова, Дружбы и Космической.

«Мы прекрасно понимаем тяжесть вашего микрорайона в части того, что земли принадлежат Минобороны, - заверила Наталья Мельникова собравшихся вокруг нее жителей. - Об этом знает администрация, глава, мы с ним об этом говорили не раз».

Трудно удержаться от сравнений с эпохой отмены крепостного права, когда крестьян тоже отпустили без земли. Дома стоят на землях оборонного ведомства, хотя свои квартиры их жители приватизировали еще тридцать лет назад. Все, что вокруг — принадлежит военным, включая участки под детскими площадками и мусорными контейнерами. Но живут тут такие же псковичи, как и в остальном городе.

«Чтобы как-то сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, была организована встреча представителя Минобороны и первого заместителя главы администрации города Ирины Ивановой, - проинформировал заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас. - На встрече оговорили, что наше управление выдвигает свой вариант межевания этой территории. Когда будет принято окончательное решение по передаче этих земель, администрация города Пскова будет иметь полноправные возможности по вкладыванию средств сюда».

«Начнут с дорог. Июль — первая ласточка. Усилия, которые предпринимались раньше, принесли определенный успех. Улицы Шестака и Достовалова уже переданы на городской баланс», - обнадежила директор управляющей компании «13-й квартал» Ольга Самсонова.

Пока что жильцы не могут сорганизоваться даже в ТОС. Фактически, могут, но юридически власти не станут выделять такому ТОСу средства на благоустройство, иначе это окажется нецелевым расходованием бюджетных средств — земля чужая, к городу отношения не имеет.

Например, детские площадки. «Все пришло в негодность, убогость ужасная», - как описала их состояние Наталья Мельникова. Если официально обращаться в город, там могут предложить только демонтаж: по правилам, площадки нужно сносить после семи лет эксплуатации, вне зависимости от их состояния. А новую поставить на чужой земле не смогут. Но местные не хотят лишаться качелей и лазилок. Управляющая компания как юрлицо починить их не может. Выход нашелся в субботниках. Их инициируют жильцы, а управляйка поможет материалами. Первый такой субботник на Юбилейной, 14 наметили на 11 мая.

Мгновенное решение

Контрольный выезд с привлечением ответственных лиц из ведомств, отвечающих за разные направления, — это еще и своего рода очная ставка. В присутствии друг друга не получится скинуть ответственность. А потому многие вопросы решались мгновенно.

«Была асфальтовая дорожка на автобусную остановку, - в прошедшем времени описывала утраченные элементы благоустройства одна из жительниц микрорайона. - Приехали ремонтники труб, все разломали. Вон туда управляющая компания привозила крошку асфальта — опять же приехали они, нагомзили, кое-как зарыли. Теперь у того подъезда перекопали. Кто это приведет в порядок?»

Оказалось, кто навел беспорядок, тот его и уберет — как только установится погода. То есть, судя по прогнозу, в самое ближайшее время.

«Выпилили старые деревья, - рассказали местные еще об одной проблеме. - Мы все понимаем. Но какая-то концепция озеленения должна существовать? Нам хотя бы кусты».

Управляющая компания тут же выразила готовность помочь с организацией еще одного субботника, на этот раз по высадке растений. Обещали привезти даже саженцы вишни: «Это, пожалуйста, это ради бога».

А чтобы по-нормальному закрыть неизвестно кому принадлежащие люки с остатками бетонных накрывашек необязательно выяснять их принадлежность. Отдел коммунальных ресурсов в УГХ разберется, туда нужно отправлять заявку, муниципальные предприятия получат ее уже в виде поручения.

Мусорная полоса препятствий

Возле помойки выяснились новости, которые станут интересны всему городу. Это была именно помойка, новомодными словами «площадка для складирования и вывоза твердых коммунальных отходов» место не смог бы назвать даже самый циничный коммунальщик. Тем более, что тут таких не было. Поэтому всех так шокировал ландшафт вокруг контейнеров на Олега Зобова, 13. Ведет сюда не дорога, а грунтовое направление из ям и колдобин. Естественно, в дождь все раскисает, к мусоркам по полосе препятствий не подойти. Вся она усыпана вылетевшими из контейнеров упаковками, холмами возвышается строительный мусор и покрышки. Те же старые доски и отработавшие свое шины чуть позже обнаружились у еще двух соседних локаций. Так как это не бытовые отходы, то их вывоз не входит в сумму ежемесячных квитанций,  строительный мусор остается лежать там, где его выкинули.

Выяснилось, что уже выделены деньги, и до сентября здесь появится настоящая площадка, со стенами и крышей, то есть ветер и птицы перестанут трепать содержимое контейнеров. А на днях муниципалитет заключил контракт ценой в миллион рублей на расчистку маленьких свалочек со строительным мусором по всему городу. Значит, спецтехника заедет и в военный городок. Но акция разовая, так что и результат будет недолговечным. Поэтому власти крепко думают над возможностью поимки на системной основе тех, кто привозит к бытовым контейнерам остатки своих строек.

«К сожалению, это будет повторяться, - признал Антон Ляугминас. - Разрабатываются варианты, один из них — установка видеокамер, которые будут подключены к программе «Умный город», она позволяет различать лица и номера автомобилей. Это дальняя перспектива».

Перспективу более близкую предложил предприниматель, чья точка находится напротив контейнерной площадки на улице Космической. У него идет ремонт, стоит собственный контейнер под строительный мусор. Уставший от обвинений в неправильной утилизации своих отходов, он готов сам повесить камеру и направить ее на общую площадку. Предложение было бурно поддержано.

«Еще один момент, который тоже «к сожалению». Проблема автомобильных шин, - обозначил еще одну болевую точку Антон Ляугминас. - Это отходы с классом опасности. Куда их девают шиномонтажки? Мы негласно собрали данные, куда они сдали: никто никуда не сдавал. В итоге это все оказывается на контейнерных площадках».

Эту проблему тоже пытаются решить сразу для всего города. На этот раз методом пряника, а не кнута. Администрация планирует создать площадку, куда любой сможет привезти отработавшие свое покрышки совершенно бесплатно. Есть договоренность с заводом из подмосковского Дмитрова, который готов за свой счет присылать за псковскими шинами фуру и увозить их на переработку. Дело только за местом. Все-таки опасные отходы абы где не станешь собирать. Подходящую площадку нашли на «Псковпассажиравтотрансе», но комитет по управлению госимуществом запретил городу использовать областную собственность. В общем, поиски продолжаются.

С разбитым направлением к контейнерам вопрос тоже решился мгновенно. Сюда привезут асфальт б/у — крошку после фрезерования дорог, которым в этом году предстоит ремонт.

Все обещания и намеченные пути решения проблем Наталья Мельникова тщательно записала в свой депутатский блокнот. В нем появилось два десятка зарубок — по стольким вопросам за полтора часа удалось найти продвижение. Денег они почти не требуют, только приложения организаторских усилий. Идет работа и над более сложными проблемами микрорайона.

«Вы должны знать, что депутат — это такой человек, с которого можете спросить только вы, избиратели. Подотчетен он только вам, - обратился к жителям микрорайона Александр Горчаренко. - Вы знаете, без выделения средств любую проблему двинуть трудно. Правда такова, что городу надо реагировать на все вопросы, а финансирования не хватает. Самые острые вопросы Наталья Мельникова уже направила главе города. Исходя из средств, которыми мы располагаем, их решение разложено на бюджеты нескольких ближайших лет».

 

Больше всех повезло совсем крошечному обитателю военного городка. На громкие голоса из подвала пятиэтажки вышел любопытный котенок. И прямо в руки к новой хозяйке. Директор управляйки Ольга Самсонова сразу поняла, что это ее новый питомец.

Тут же дала кличку — Черныш. После его появления на несколько минут из поля зрения окружающих пропал Александр Гончаренко. Вернулся председатель Гордумы с пакетиком кошачьего корма.

Так что один житель микрорайона в этот день был накормлен, получил имя и обрел дом.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова

Теги: #Гордума
Источник: Псковская Лента Новостей
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