ЖКХ

Число оплачивающих услуги ЖКХ через интернет-банк выросло на четверть

По статистике ВТБ, количество клиентов, регулярно оплачивающих жилищно-коммунальные услуги через интернет-банк, выросло до 2 млн человек. С начала года рост числа таких пользователей составил 25%. Ежемесячно они совершают до 5 млн платежей на сумму почти в 10 миллиардов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Сервис онлайн-оплаты счетов за ЖКУ набирает популярность из-за отсутствия комиссии за перевод средств и регулярного увеличения количества доступных к оплате поставщиков услуг. Сейчас таких организаций уже почти 50 тыс. по всей России. Операции в онлайне существенно экономят время пользователей и за счет возможности настроить автоматическую оплату повышают платежную дисциплину.

Банк постоянно увеличивает ассортимент поставщиков и удобство оплаты разных услуг для розничных клиентов, что также влияет на рост числа платежей. В том числе доступна оплата электронной квитанции, присланной на электронную почту, поэтому с августа открыта возможность чтения QR-кода через загрузку файлов PDF.