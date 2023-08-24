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Когда из котельной РЖД в Пскове сделают «булочку», рассказали в ПТС

Когда из котельной РЖД, которая была передана на баланс «Псковских тепловых сетей», сделают «булочку», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Довести данную котельную до состояния "булочка" мы сможем только через пару лет. И это самый оптимистичный прогноз. Если у нас будет финансовая возможность. В настоящее время мы только латаем дыры, так как понятия не имеем, где и что может прорвать, потечь и так далее», – отметили в пресс-службе.

Предприятие получило эту котельную в первый день плановой остановки. По мнению специалистов, за две недели мало что можно сделать. А вот разобраться в работе неизвестной котельной, выявить все её слабые места – это «вообще плохая идея». Но, по словам работников, были и явные проблемы – это деревянные чопики, которыми заделывали дырки в трубах.

«Гнилые участки трубопровода – это тоже проблема, которая лежит на поверхности, с этим мы тоже разобрались. Интереснее было с котлоагрегатами. На котельной есть 6 котлоагрегатов, из них работает только 3. И то, этого удалось достичь благодаря службе КИПиА и наладки. Наши специалисты неделю жили на этой котельной, чтобы понять, как всё запустить в работу, а потом ещё и реабилитацию проходили, пытаясь осознать, как все это вообще работало», – отметили в ПТС.

Также в теплосетях рассказали, что происходит с другими тремя котлами: «Мы можем продать права на эту историю, но только за дорого, чтобы появились средства на ремонт всего остального оборудования этой котельной. Один из котлов является "донором", его разбирали, чтобы ремонтировать другие, один просто не запускается, проблемы в автоматике, а третий – это наша гордость, есть подозрения, что только из-за него мы и приняли эту котельную, котёл "Богатырь". Он так и называется. Фундаментальная вещь, которая не работала и дня. Его установили, попытались запустить, была куча дыма, сам котёл перегрелся, выпал в ошибку, с тех пор его решили использовать как часть интерьера», - добавили специалисты.

Что твориться внутри котлов, работникам только предстоит узнать.

«Сейчас мы только провели работы по горячей воде. Отопление мы ещё не трогали, на это не хватило времени. Так как у нас было только две недели из необходимых пары лет. Отдельная история – это трассы, вот там мы еще не делали ничего, от слова совсем. То, что на них нет изоляции – это фак. Текут они или нет? Скорее да, чем нет. Потекут они или нет? Вполне вероятно. Где? Никто не знает. И вот так везде, за что не возьмись. Но нам с этим жить. Мы понимали, что легко не будет, но оставить жителей на произвол судьбы мы тоже не могли. По этой причине мы вписались в эту авантюру», – подчеркнули в пресс-службе.