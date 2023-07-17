ЖКХ

Котельную РЖД в Пскове передали на баланс «Псковских тепловых сетей»

Котельную РЖД в Пскове передали на баланс муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» сегодня, 17 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«С сегодняшнего дня котельная передаётся нашему предприятию. Эта передача совмещена и с остановкой подачи горячего водоснабжения абонентам. Почему мы всё подгадали именно таким образом? Передать котельную – это самое простое. Подписали документы, пожали руки и разошлись в разные стороны. С плеч РЖД падает это тяжелое бремя ответственности: обслуживание сетей, подготовка котельной, расчёты с населением, персоналом и контрагентами. А вот нам работы прибавится. Первое, с чего мы начнём – это составление планов работ по самой котельной», – отметили сотрудники предприятия.

Необходимо произвести полную ревизию всего оборудования и сетей, обслужить котлоагрегаты и многое другое. «Сейчас понятно, что участку №5 изрядно "повезло" заполучить такой "бриллиант"», – подчеркнули в организации.

Параллельно ПТС требуется заключить договора с ресурсоснабжающими предприятиями.

«Естественно, котельную невозможно представить без оперативного персонала. Все сотрудники котельной, кто согласился перейти к нам на работу, заключат трудовые договора с предприятием. Мы прекрасно понимаем, что эти люди посвятили много лет работе на данной котельной, за их плечами колоссальный опыт и знания, которые нам очень пригодятся», – пояснили в теплосетях.

Там также отметили, что для предприятия это серьёзная нагрузка, которая проявит себя во все последующие годы. «На первоначальном этапе мы просто приведём всё в порядок по образу и подобию всех наших объектов. Уже в ближайшее время, когда страсти поутихнут, мы проведём первое организационное совещание с оперативным персоналом. Нам предстоит выслушать их видение по работе данной котельной, узнать о всех её слабых местах и так далее», – предупредили в пресс-службе.

«Но уже сейчас можно сказать, что слабых мест вполне достаточно, начиная от текущих труб, нечищеных несколько лет водонагревателей и котлоагрегатов, до порванной телефонной связи, которую даже не удосужились восстановить, и тем самым попросту бросили свой персонал без связи с внешним миром. Но зато вывезен весь инструмент, часть огнетушителей и вообще всё, что не было приколочено – за это выражаем отдельную благодарность, истинные хозяйственники. Пока экс-хозяева были заняты вывозом всего и вся, они совсем забыли про текущий потолок, поваленный забор, разбитые стёкла, постоянно отключающиеся котлы и сетевые насосы, мы понимаем – это мелочи. Во всей этой ситуации печально только одно – это малое количество времени, которое у нас есть на подготовку к отопительному сезону. За оставшееся время мы должны сделать так, чтобы эта котельная просто могла как-то работать. Опыт получения подобных объектов говорит нам о том, что, когда люди осознают тот факт, что имущество перестанет им принадлежать, они эксплуатируют его как в последний раз. Данная котельная – это яркий тому пример», - добавили в ПТС.